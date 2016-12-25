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В гостях у «Эха Москвы в Благовещенске»: завкафедрой БГПУ и замначальника амурского управления МЧС

В гостях у «Эха Москвы в Благовещенске»: завкафедрой БГПУ и замначальника амурского управления МЧС

Во вторник, 10 января, утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» подведут итоги новогодних каникул. Гостем эфира станет заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин. Ведущие – Татьяна Удалова и Олег Никитин.

Днем в эфир выйдет программа «Я так дУмаю!». Ведущие Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина будут беседовать с заведующим кафедрой всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ, профессором, доктором исторических наук Алексеем Киреевым. Тема программы – «Политика не уходит на каникулы».

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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