Китай успешно испытал самолёт на водородном топливе

Фото: Solarstratos

КНР стала третьей страной в мире, которая провела успешные испытания самолёта на водородных топливных элементах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание «Кэчжи жибао».

По данным газеты, новое воздушное судно было разработано учёными из провинции Ляонин на базе двухместного электрического китайского самолёта RX1E. Тестовый полёт был осуществлён в городе Шэньян. Новой машине удалось достичь высоты в 320 метров над землёй. Подчёркивается, что RX1E продемонстрировал прекрасные характеристики и стабильную работу всех систем даже при температуре минус 20 градусов по Цельсию, а главное, во время полёта не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу.

Как отмечает «Кэчжи жибао», самолёт оснащён водородным топливным элементом, вырабатывающим мощность в 20 кВт, этого хватает для питания бортовых систем, электромотора, а также подзарядки аккумуляторов.

Ранее тестовые полеты собственных самолётов с водородными топливными элементами провели также США и Германия.

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#Китай #технологии #транспорт

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