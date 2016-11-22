В Благовещенске продают «разговаривающего» крокодила

На популярном сайте объявлений один из жителей Благовещенска продаёт юного крокодила. Предложение интересно тем, что в описании животного указано – он «говорящий». Как пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо» хозяин, крокодил издаёт забавные звуки.

Приобрести Гену можно за 25 000 рублей. Объявление появилось на сайте 5 января. Пока заинтересовавшихся не очень много. «40 см, кушает рыбу, "разговаривает"», – сказано в объявлении.

Как рассказал владелец, у него нет времени на должный уход за рептилией, поэтому он готов отдать его в хорошие руки. «Его привезли мне из Москвы друзья. Растить крокодила нужно в аквариуме, террариуме, при ряде условий. До каких размеров вырастет? Да смотря как кормить будете», – улыбнулся благовещенец. По его словам, у товарища крокодил вырос до 1-1,2 метра.

Среди объявлений в Благовещенске есть предложения о продаже ящериц, маисового полоза, красноухих черепах, сахарных поссумов, американских норок и многих других представителей живой природы.

Одна из благовещенских семей завела в квартире льва.

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#животные #торговля

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