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Коттедж, на который рухнул кран, благовещенская семья строила 12 лет

Коттедж, на который рухнул кран, благовещенская семья строила 12 лет

В один из праздничных дней в Благовещенске произошло ЧП – башенный кран упал на частный жилой дом в районе улиц Новой и Красноармейской. Жильцы не пострадали, крановщик отделался переломом пальца и ушибом. Как стало известно, более 40 тонн железа проломили крышу кирпичного коттеджа, который семья благовещенцев строила 12 лет.

Кран упал на проезжую часть и два участка. Он работал на противоположной стороне дороги, там, где строят многоквартирный дом жилого комплекса «Новый».

Въехать в новый коттедж семья Валентины Бесхмельницкой собиралась в 2018 году – в доме оставалось сделать только отделочные работы. Упавший кран отложил переезд на неопределённый срок, денег на восстановление кровли у семьи нет. Да и в строительство дома вложили уже немало – около трёх миллионов рублей. Теперь семье придётся жить в деревянном доме на этом же участке.

«В час дня я находилась дома. Слышу взрыв и что-то падает, в общем, чудом оказалось, что он не упал на рядом стоящий дом, в котором находилась я», – рассказывает Валентина Бесхмельницкая.

В доме на соседнем участке тоже находились люди. Здесь упавший кран повредил не дом, а сарай и сломал деревянный забор. «Упал кран на два участка, в том числе на наш огород и на детскую горку», – говорят очевидцы.

Опрокинувшийся кран повредил не только жилые и нежилые постройки, но и электроопоры. Из-за происшествия без света остались близлежащие дома. Из жителей частного сектора никто не пострадал. А вот крановщик, который управлял оборудованием, чудом успел выскочить из крана на лету, говорят очевидцы. 25-летний парень отделался переломом пальца на руке и ушибом ноги. Такое происшествие жителей соседних домов не удивило.

«Всё лето этот кран нависал над нашим огородом, он крутился вообще произвольно», – делятся благовещенцы.

Упавший кран сотрудники компании-подрядчика убрали на следующий день, говорят жильцы.

В компании прокомментировать ситуацию «Альфа-каналу» отказались. Почему упал кран, пока неизвестно, причины и виновник выясняются. О выплате ущерба хозяевам пострадавших участков тоже не говорится. Сейчас следователи проводят проверку.

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#ЖКХ #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    31 минута назад

    Пока лежал на участке надо было распилить на металл - как раз хватило бы крышу отремонтировать.

  • Страйкер

    Страйкер
    21 минута назад

    бог мир создал за 7 дней, а они 12 лет строили

  • Alex2304

    Alex2304
    11 минут назад

    Страйкербог мир создал за 7 дней, а они 12 лет строили


    А ты попробуй сам построить дом без привлечения наемных работников и без определенной суммы денег, которые можно вложить сразу(за сезон)

  • Майка

    Майка
    2 минуты назад

    Никто никаких комментариев не дает.... Потому, что Синьков руководитель компании-застройщика. Не?

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    20 секунд назад

    да всем пофиг

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