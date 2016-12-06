Хабаровские автолюбители выложили из машин светящуюся голову петуха (видео)

Фото: amurmedia.ru

Гигантскую светящуюся фигуру в форме петушиной головы выложили хабаровские автомобилисты на льду реки Уссури. Таким образом автовладельцы решили отметить наступивший 2017 год, символом которого является Огненный Петух, сообщает ИА «Дейта».

Подсветкой стали сигнальные огни машин и дополнительная иллюминация, которую автолюбители приготовили заранее. Собрав десятки машин, они зажгли символ Нового года. Красочное зрелище инициаторы сняли с помощью квадрокоптера и разместили кадры в соцсетях.

Как отмечает портал Amurmedia, согласно первоначальному замыслу, рядом с головой петуха должна была появиться надпись «2017 год», но планы изменились, и машины выстроились в форме цифры 27, обозначающей код Хабаровского края. На полное воплощение задумки не хватило всего нескольких десятков машин – подвели зарегистрированные, но так и не появившиеся участники акции.

Перед флешмобом участники устроили дрифт на речном льду, пешеходам тоже не пришлось скучать – они катались на тюбингах. Автоперфоманс начался с приходом сумерек.

Организаторами необычного флешмоба стало сообщество автолюбителей. В декабре его участники уже устраивали подобное шоу, выложив из машин новогоднюю елку. Тогда новогодний символ построили из 97 машин. Но прямо в канун Нового года их достижение улучшили автолюбители Санкт-Петербурга, составившие ёлочку из 400 авто у вантового моста.

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#Дальний Восток #праздники #транспорт

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