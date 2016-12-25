Накануне Рождества в Тындинском районе в ДТП погиб мужчина

Фото: zwezda.net

За три последних праздничных выходных дня в Амурской области случилось четыре ДТП. В одном из них погиб человек. Авария со смертельным исходом произошла накануне Рождества, 6 января, в Тындинском районе. А 8 января также в Тындинском районе гусеничный тягач выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом.

6 января

В 14:00 на 3 километре автодороги Соловьевск – Уркан автомобиль Iveco съехал с проезжей части дороги. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. По факту случившегося ведутся разбирательства.

7 января

В 02:20 в селе Ивановка водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz с признаками алкогольного опьянения, съехал с проезжей части дороги и врезался в опору электропередачи и жилой дом. Водитель получил травмы.

8 января

В 23:19 в Тындинском районе на 45 километре автодороги Тында – Ларба водитель 1983 года рождения, управляя гусеничным тягачом (МТЛБ), выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. В результате ДТП водитель тягача госпитализирован.

В 14:34 в Благовещенске в районе дома № 273 по улице Амурской водитель 1978 года рождения, находясь за рулем Honda H-RV, при движении по дворовой территории, сбил подростка 2003 года рождения, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. Мальчику понадобилась помощь медиков.

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#ДТП #происшествия

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