Благовещенскую закусочную «Боцман» закрыли на два месяца

Фото: амурское управление Роспотребнадзора

Один из жителей Благовещенска обратился в амурское управление Роспотребнадзора с жалобой на нарушение требований санитарных правил в закусочной по адресу: улица Амурская, 25. Специалисты выехали в «Боцман» и по итогам проверки вынесли вердикт.

Деятельность закусочной приостановили на 60 суток. В ходе проверки нашли ряд нарушений, в частности, в закусочной для разгрузки-погрузки товара и для входа посетителей имеется всего один вход со стороны торца жилого дома под окнами квартир.

Уровень шума от холодильного оборудования закусочной в смежной квартире превышает предельно допустимые уровни для ночного времени суток. Для посетителей отсутствует туалет с раковиной для мытья рук. В закусочной отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, поступающей в организацию общественного питания и обеспечивающие прослеживаемость продукции. Кроме того, в «Боцмане» продавали продукты, не соответствующие требованиям по микробиологическим показателям.

В итоге специалистам пришлось вынести решение о временном запрете. Используемое технологическое оборудование опечатали с целью исключения дальнейшей реализации продуктов питания населению, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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