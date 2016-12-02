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NASA показало, как выглядят Земля и Луна с марсианской орбиты

NASA показало, как выглядят Земля и Луна с марсианской орбиты
Фото: NASA

Американское космическое управление NASA опубликовало редкий снимок Земли и Луны. Он состоит из двух фотографий, сделанных 20 ноября 2016 года с орбиты Марса в тот момент, когда Красная планета находилась на расстоянии 205 миллионов километров от нас, передаёт «Комсомольская правда».

Уникальные снимки удалось получить с помощью камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Комбинированное изображение сохранило масштаб и положение Земли и Луны относительно друг друга. Правда, цвета пришлось немного скорректировать: яркость фото слегка «уравняли», поскольку Луна с орбиты Марса выглядит намного темнее, поэтому земной спутник было бы трудно разглядеть на снимке.

Представленное на сайте NASA изображение настолько чёткое, что можно разглядеть даже очертания материков нашей планеты.

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#космос #наука

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