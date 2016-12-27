Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 10 января

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Во вторник, 10 января, в Амурской области будет переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 27-32 градуса ниже нуля, местами по северу – 37-42, днем –20-25, местами по северу – 27-32 градуса мороза.

В Благовещенске 10 января ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 26-28 градусов, днем – 20-22 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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