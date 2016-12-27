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В Зейском районе в тайге спасли рыбаков

В Зейском районе в тайге спасли рыбаков

В Зейском районе рыбаки оказались в тайге без транспортного средства. Муж и жена отправились на рыбалку на автомобиле на реку Хаикман, их автомобиль застрял в наледи и сломался. Сообщение о происшествии поступило спасателям в воскресенье, 8 января, около полудня.

Амурчане отправились пешком на кордон Зейского государственного заповедника «Каменушка», чтобы вызвать помощь. Сотрудник заповедника вызвал спасателей по радиосвязи.

На помощь рыбакам выехала поисково-спасательная группа по городу Зея Амурского центра ГЗ и ПБ в составе трех человек и одной единицы техники. Спасатели забрали супругов из заповедника, а также вытащили автомобиль из наледи и отремонтировали его. Вечером 8 января рыбаков доставили домой, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • alexalg

    alexalg
    1 час назад

    Вот денег рыбакам отвалить придётся,у меня ребёнок закрылся-сказали за 3000 руб откроют,так эт в городе,а здесь....

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