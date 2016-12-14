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В Москве годовалая девочка погибла после того, как на неё упал телевизор

В Москве годовалая девочка погибла после того, как на неё упал телевизор
Фото: danilovsky.mos.ru

ЧП в одной из московских квартир случилось 8 января: годовалая девочка погибла после того, как на неё упал телевизор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

По данным следствия, воскресным вечером в одном из домов на улице Недорубова на маленького ребёнка неожиданно упал телевизор. Несмотря на оказанную прибывшими врачами помощь, от полученных травм девочка скончалась на месте.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых установят все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#дети #происшествия

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