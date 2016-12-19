Амурская область лидирует по конфискации непищевой спиртосодержащей продукции

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Амурская область находится в группе лидеров по конфискации спиртосодержащей непищевой продукции. За праздничные дни специалисты Роспотребнадзора арестовали более 415 тысяч единиц объемом 53 тысячи литров. В Амурской области с 26 декабря по 8 января выявлено 436,92 литра запрещенного к реализации непищевого алкоголя.

В России наибольшее количество незаконного спиртного арестовали в Волгоградской, Саратовской, Амурской, Кировской областях, Алтайском крае, Забайкальском крае и Республике Коми. Все проверочные мероприятия проходят при содействии органов внутренних дел и прокуратуры.

Как сообщало Амур.инфо, проверки по стране начались после того, как в Иркутске, начиная с 18 декабря, произошло массовое отравление людей в результате употребления косметического средства «Боярышник». 30 декабря было известно о 21 погибшем и десятках пострадавших. К концу новогодних праздников число погибших достигло 78 человек.

На основании постановления государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 195 была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

В Амурской области проверили 650 объектов торговли, где выявили 4 008 штук продукции, запрещенной к реализации, общим объемом 436,92 литра. За 8 января проверили 37 объектов торговли и выявили 16,62 литра незаконного спиртного.

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#здоровье #происшествия

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