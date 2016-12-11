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На реке Амур установили хоккейную коробку для международного матча (фото)

На реке Амур установили хоккейную коробку для международного матча (фото)

На льду Амура в Благовещенске установили коробку для международного хоккейного матча «Содружество». Он пройдёт в Благовещенске 14 января. Хоккейную коробку поставили на границе с Китаем в районе улицы Мухина, 1, ближе к российскому берегу.

Самих хоккеистов будут пропускать на лед по спецпропускам, а зрители смогут наблюдать за беспрецедентной игрой с набережной.

Известно, что на лед выйдут амурские спортсмены из команд «Союз», «Форвард», «Амурские рыси», а также китайские хоккеисты. Ранее о своем участии в международном хоккейном матче «Содружество» заявлял и губернатор Александр Козлов. Как пояснили в областном министерстве спорта, глава региона выйдет на лёд только для того, чтобы поприветствовать участников.

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#спорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    интересно, что из этого получится.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Их ворота, надо было на их стороне размещать, а наши на нашей!

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    И что в этой игре беспрецедентного?

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    3 часа назад

    Самих хоккеистов будут пропускать на лед по спецпропускам, а зрители смогут наблюдать за беспрецедентной игрой с набережной.

    Какой смысл тогда все это городить было если зрители за 200 метров?

    Там же ничего не видно будет

  • Штурм

    Штурм
    3 часа назад

    и пригласили на игру шведских хоккеистов в доспехах...

  • Сергей Зейский

    Сергей Зейский
    3 часа назад

    А ведь задумка была хорошая. Трибуны вроде планировали ставить и коробку саму строго по границе. В общем недоработочка вышла. Жаль.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...побоялись фанатских разборок...

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    михалыч 2015

    ...побоялись фанатских разборок...



    несанкционированного перехода границы под шумок в толпе)))

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    На ворота надо бы поставить губернатора Козлова А. в этой беспрецедентной игре, да ещё со зрителями, наблюдающими с набережной)))

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Также игру можно наблюдать с телевышки, трубы ТЭЦ и пентхаусов САРовских башен.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Смысла нет идти....Ничего не увидим.... жаль......

    Нашим - только Победы!

    А по ТВ матч покажут ( ну так размечталась - прямая трансляция и все такое)? Наверно, как всегда минутный видео отчёт в новостях......Эх...

    С уважением

  • Виталий C

    Виталий C
    2 часа назад

    Далеко...

  • olo

    olo
    1 час назад

    мож еще передумают и надумают ))))))))

  • olo

    olo
    1 час назад

    мож еще передумают и надумают ))))))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    домики-рпаздевалки с "горнолыжной базы" в Натальино?...

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Тенденция положительная. В 50-е годы, до обострения отношений с Мао, на льду Амура, напротив Благовещенска, русские и китайцы совместно встречали Новый год. Стояла елка. Люди радовались. Если все пройдет нормально, можно будет говорить о выходе болельщиков на лед. Но какая это будет головная боль для погранцов!

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