На реке Амур установили хоккейную коробку для международного матча (фото)

На льду Амура в Благовещенске установили коробку для международного хоккейного матча «Содружество». Он пройдёт в Благовещенске 14 января. Хоккейную коробку поставили на границе с Китаем в районе улицы Мухина, 1, ближе к российскому берегу.

Самих хоккеистов будут пропускать на лед по спецпропускам, а зрители смогут наблюдать за беспрецедентной игрой с набережной.

Известно, что на лед выйдут амурские спортсмены из команд «Союз», «Форвард», «Амурские рыси», а также китайские хоккеисты. Ранее о своем участии в международном хоккейном матче «Содружество» заявлял и губернатор Александр Козлов. Как пояснили в областном министерстве спорта, глава региона выйдет на лёд только для того, чтобы поприветствовать участников.

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