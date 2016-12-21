Министр по развитию Дальнего Востока: Россия предложила КНР создать центр поддержки китайских инвесторов

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Минвостокразвития РФ предложило Китаю создать Дальневосточный центр поддержки инвесторов из Китая, пишет ТАСС. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. До 2020 года, по его словам, на Дальнем Востоке откроется около 500 новых предприятий.

«Нами подготовлено и передано китайской стороне предложение о создании Дальневосточного центра поддержки инвесторов и предпринимателей из Китая. Данный механизм, на наш взгляд, придаст дополнительный необходимый импульс российско-китайскому сотрудничеству в макрорегионе и позволит на порядок увеличить количество и качество поступающих инвестиций», ­– сказал министр в интервью газете «Известия».

В настоящее время российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке развивается весьма активно. В регионе реализуются 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Доля китайских инвестиций в этот регион из общего объема иностранных инвестиций составляет порядка 22 %.

Также Александр Галушка сообщил, что на Дальнем Востоке до 2020 года откроют до 500 новых предприятий. «За период чуть более года благодаря ТОРам, свободному порту, Фонду развития Дальнего Востока, поддержке инвестпроектов на Дальний Восток привлечено 1,3 триллиона рублей инвестиций. За этим стоят 470 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тысяч новых рабочих мест», – сказал министр.

«Подчеркну, что это инвестиции не на год и не на два. Они будут реализовываться постепенно – до 2025 года. Но первые 24 новых предприятия уже открылись на Дальнем Востоке в 2016 году. А в этом году мы сможем увидеть еще 75 новых предприятий, в 2018 году – 118, в 2019-м – 280», – отметил он.

73 % от общего объема привлеченных инвестиций – это не природные ресурсы и не сырье, а такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, переработка водных ресурсов, судостроение, добавил министр. Иностранные инвестиции в общем объеме составляют 22 %. В 2014-2016 годах из федерального бюджета на поддержку инвестпроектов из федерального бюджета было направлено 56 миллиардов рублей.

«Стимулировать и поддерживать инвестиции, безусловно, необходимо, они играют роль катализатора, но важней системно подходить к тому, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось – строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось новое доступное жилье. Все это должно осуществляться через соответствующие государственные программы», – сказал Александр Галушка.

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#Китай #финансы #экономика

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