Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 78 человек

Фото: ria.ru

Число людей, погибших в результате отравления концентратом «Боярышник» с метиловым спиртом, в Иркутске увеличилось до 78 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Как сообщало Амур.инфо, иркутяне с признаками отравления в результате употребления косметического средства «Боярышник» начали поступать в больницы областного центра с 18 декабря 2016 года. 30 декабря было известно о 76 жертвах смертоносной жидкости и 123 пострадавших. Врачи боролись за жизнь 43 пострадавших, остальные умерли, даже не успев обратиться за медицинской помощью. В больницах на тот момент оставались 8 человек.

«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших», – рассказали информагентству в пресс-службе.

По данным областного Минздрава, новые случаи отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не зафиксированы.

Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне – Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны более двух десятков человек.

Правоохранители установили, что смертельная жидкость производилась в одном из дачных посёлков под Иркутском. В её составе обнаружен метиловый спирт, употребление которого, как правило, грозит летальным исходом. На подпольном складе полицейские изъяли около тысячи литров данной продукции.

После гибели людей в Иркутске от отравления «Боярышником» амурские депутаты внесли изменения в закон о профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании и алкоголизма. С 1 января жидкости, которые не являются лекарствами, но содержат 70-процентный этиловый спирт, будут приравнены к алкоголю.

Роспотребнадзор по Амурской области предупреждает об опасности употребления внутрь парфюмерно-косметических средств. О местах продажи «Боярышника» просят сообщать по телефонам горячей линии: 8 (4162) 20-20-20 – в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и 8 (4162) 52-56-29 – в выходные дни с 10:00 до 17:00. Звонок бесплатный с любого телефона.

Просмотров всего: 430

#здоровье #происшествия

распечатать