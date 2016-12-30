В Амурской области с 30 декабря по 5 января произошло пять «нетрезвых» ДТП

Фото: crimyakutia.ru

По информации Амурской Госавтоинспекции, в Амурской области с 30 декабря 2016 года по 5 января 2017 года произошло 17 ДТП. Некоторые аварии в праздничные выходные случились по вине нетрезвых водителей. Все ДТП обошлись без погибших.

30 декабря

В 11:15 в Благовещенске в районе дома № 253 по улице Зейской водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при выезде с прилегающей территории создал помеху автомобилю Toyota Corolla Axio, который избегая столкновения, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota Allion. Маленький пассажир 2005 года рождения из автомобиля Toyota Allion получил травмы.

В 17:28 в Благовещенске на перекрестке улиц Театральной и Заводской водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Delica, при повороте направо на перекрестке не предоставил преимущество в движении девочке-пешеходу 2008 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Ребёнок получил травму.

В 17:31 в областном центре на перекрестке улиц Театральной и Конной водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате ДТП водитель Toyota Vitz 1995 года рождения и его пассажир 1968 года рождения получили травмы.

В 18:01 в Благовещенске в Моховой Пади водитель 1987 года рождения, находясь за рулем Toyota Funcargo в состоянии алкогольного опьянения, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маневровым тепловозом. В результате пассажир автомобиля 1983 года рождения доставлен в лечебное учреждение.

В 19:10 в Бурее автомобиль Toyota Ipsum сбил пешехода, которого пришлось доставить в больницу.

31 декабря

В 08:54 в Екатеринославке девушка-водитель 1990 года рождения, находясь за рулем Toyota Mark 2, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и въехала в дорожное ограждение. Она получила травмы.

В 16:55 в Благовещенске в районе дома № 17 по Игнатьевскому шоссе водитель 1982 года рождения, управляя автобусом, на перекрестке сбил на женщину-пешехода 1946 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина доставлена в больницу.

В 20:10 в Свободненском районе на 129 километре автодороги Благовещенск – Свободный водитель 1972 года рождения, находясь за рулем Nissan Note, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль Renault Kangoo. После столкновения автомобиль Nissan Note отбросило на стоящую у края проезжей части женщину-пешехода 1966 года рождения, которую доставили в больницу.

1 января

В 04:26 в Усть-Ивановке водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Funcargo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево. Девушка-пассажир 1988 года рождения оказалась травмирована.

2 января

В 14:15 в Зее водитель 1954 года рождения, находясь за рулем Toyota Hilux Surf, при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Renault Logan. Женщина-пассажир 1960 года рождения с автомобиля Renault Logan была госпитализирована.

В 20:55 в Серышеве водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit с признаками опьянения, сбил пешехода 1967 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. В результате пешеход был доставлен в лечебное учреждение.

В 21:36 в Архаре водитель, управляя автомобилем Toyota Funcargo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Его отвезли в больницу.

3 января

В 00:15 в Тынде водитель 1962 года рождения, находясь за рулем Toyota Coaster, сбил девушку-пешехода 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Пешеход получила травмы.

В 09:20 в Райчихинске водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Kia Ed, при движении задним ходом сбил женщину-пешехода 1939 года рождения. Пешеходу понадобилась помощь медиков.

В 11:13 на 23 километре автодороги Зея – Тыгда водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota Lite Ace, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. Водителя доставили в больницу.

5 января

В 11:53 в Благовещенске в районе дома № 14 по улице Мухина водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем Toyota Probox, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Allion, который от удара отбросило на автомобиль Toyota Wish. Водитель 1996 года рождения из автомобиля Toyota Allion травмирован.

В 17:32 в Свободном автомобиль Toyota Ipsum наехал на пешехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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#ДТП

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