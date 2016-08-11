«Россия 1» впервые в истории опередила «Первый канал» по аудитории

Фото: stopfake.org

Телеканал «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК) впервые за свою историю вышел на первое место по аудитории в стране, став таким образом самым популярным каналом 2016 года. Об этом, ссылаясь на результаты исследования компании Mediascope, пишет «Коммерсантъ».

Согласно опубликованным данным, среднегодовая доля аудитории «России 1» увеличилась с 13,4 % до 13,6 % среди зрителей старше 18 лет. Показатели «Первого канала», в свою очередь, упали с 14,3 % до 13,3 % в этом же сегменте по городам РФ с населением от 100 тысяч жителей.

По аудитории старше 4 лет «Россия 1» также вышла на первое место с показателем 12,9 %, обогнав своего основного конкурента на 0,2 %.

Это второй раз, когда «Первый канал» уступает лидерство на рынке по популярности среди аудитории. Так, в 2012 году он уступил первое место НТВ – 14,7 % против 14,3 %.

По данным Mediascope, доля целевой аудитории, по которой продаётся реклама, у «Первого канала» среди зрителей от 14 до 59 лет сократилась с 12,6 % до 11,6 %, «России 1» удалось увеличить этот показатель до 14 % по сравнению с 13,8 % годом ранее.​

Как отметил программный директор «России 1» Александр Нечаев, увеличение доли телеканала произошло из-за роста аудитории региональных новостей, обновления дискуссионных шоу в прайм-тайм в будни, запуска новых и обновления уже существующих шоу в выходные, а также обновления кинопоказа и сохранения лидерства утреннего шоу.

Представитель «Первого канала» в свою очередь отметил, что телеканал не доверяет данным исследования. «Эти данные хороши для пиара, но ничего не говорят о реальном телесмотрении в стране», – заявил он, добавив, что телеканал ожидает «реформирования неактуальной и недостоверной системы исследований».

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