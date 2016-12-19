Зарегистрировать машину или оформить загранпаспорт амурчане могут на 30 % дешевле

С января 2017 года ряд государственных услуг, предоставляемых управлением МВД России по Амурской области, обойдется гражданам на 30 % дешевле. Скидка действует при подаче заявки и оплате государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По линии УГИБДД новшество коснулось выдачи водительских удостоверений и регистрации автомототранспортных средств. По линии миграционного управления это оформление заграничного паспорта (нового поколения и старого образца) и выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 1725

#интернет #цены

распечатать