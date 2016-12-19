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Сегодня, 10:52 6

Зарегистрировать машину или оформить загранпаспорт амурчане могут на 30 % дешевле

Зарегистрировать машину или оформить загранпаспорт амурчане могут на 30 % дешевле

С января 2017 года ряд государственных услуг, предоставляемых управлением МВД России по Амурской области, обойдется гражданам на 30 % дешевле. Скидка действует при подаче заявки и оплате государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По линии УГИБДД новшество коснулось выдачи водительских удостоверений и регистрации автомототранспортных средств. По линии миграционного управления это оформление заграничного паспорта (нового поколения и старого образца) и выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#интернет #цены

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Хорошо, как раз загран закончился

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    значит, правильно жене не менял загран в связи со сменой фамилии)

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    Скоро загранпаспорта вообще не нужны будут - страна перенимает идеи чучхэ

  • Потя636

    Потя636
    2 часа назад

    Все хорошо придумали,только в личном кабинете не принимают оплату за загранпаспорт.

  • Виталий C

    Виталий C
    2 часа назад

    Хоть одна новость хорошая.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    56 минут назад

    ~~А вот фигушки ,а не скидка!

    Сейчас как раз оформляю замену прав чере госуслуги, пришла квитанция на оплату госпошлины , а в ней отсутствует УИН (уникальный идентификатор начислений) с помощью которого можно оплатить через портал госуслуг, и даже через Сбербанк -онлайн не могу оплатить , так как там тоже требует УИН.

    Ау ГИБДД, в чем проблема? Справочная Портала госуслуг говорит , что это у вас проблемы и вы должны что то сделать...

    Или у нас как обычно , прокукарекают , и дальше наплевать, что рассвет не наступает!

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