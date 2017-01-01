Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:28 20

Россияне, родившиеся после 2014 года, не будут курить никогда

Россияне, родившиеся после 2014 года, не будут курить никогда
Фото: life-bezsigaret.ru

Минздрав РФ подготовил и отправил для рассмотрения в ряд министерств и ведомств антитабачную концепцию. Она предполагает запрет продажи табака лицам, родившимся после 2014 года, даже после наступления совершеннолетия, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках общественного транспорта. Самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

В Минздраве подтвердили, что подготовленный документ уже разослан в ряд министерств, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие. Если разработанный документ одобрят, то будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

По данным Минздрава, потеря потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте из-за курения в среднем составляет девять лет у мужчин и 5,6 у женщин. Из-за этого упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2 %.

В 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, по которому курение сначала запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Также запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах. Газета приводит данные опросов, согласно которым, в 2016 году распространенность потребления табака составила 33 %, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 39 %.

С 1 января 2017 года выросли ставки акцизов на табак. По оценке Минфина России, это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10 %, за три года – на 27 %.

Просмотров всего: 2266

#закон #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Okean555

    Okean555
    4 часа назад

    смешно ))

  • ay

    ay
    4 часа назад

    А что, к 2026 году россияне повымрут?

  • Борис82

    Борис82
    4 часа назад

    страна не пуганых дурачков, ей богу, ну так и водку запретите продавать тем, кто родился в 2014 г., даже после достижения ими совершеннолетия.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    Запретить продажу Боярышника, тем кто родился в 2017 году!

  • brokle

    brokle
    4 часа назад

    чушь полная.. Заняться больше нечем.. Лучше бы родившимся в 2014 отменили КАП ремонт:))

  • ольга28rus

    ольга28rus
    3 часа назад

    бред полный...уже не знают что выдумать...

  • heoru

    heoru
    3 часа назад

    Идиоты и законы придумывают идиотские

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    3 часа назад

    на самом деле жизненно важные законы не принимаются, а это все пыль в глаза

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад



    Из-за этого упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2 %.



    Это пять.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...это они тем самым оправдывают повышение акцизов на табак.

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Нормальная идея, еще налог на курильщиков, а то денег в бюджете мало, еще надо типа ЕГАИС чтоб отслеживать каждую сигарету, чтобы на каждой пачке штрих код был.

    Ну и заодно на одеколон и духи

  • Чертополох

    Чертополох
    3 часа назад

    Чё ржёте то? У людей творческий кризис - думаете легко выдумывать бесполезные законы да так, чтобы они ещё и не смешные были? Лучше бы посочувствовали... Эх выыыыы! Рассеяне ещё называются,,,,

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А еще налог на хлеб, воздух, осадки! И зарплату отменить нафиг, пусть народ за еду работает!

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    валерьянки этим господам!

    бешеный принтер,ей Б. ну давайте уберите совсем сигареты из продажи. и водку. зачем эти полумеры?

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    праздники не проходят даром. у многих психика не выдерживает.

  • Maliko

    Maliko
    2 часа назад

    Алкоголь бы еще убрали. И всем доходчиво объяснили, что это наркота. Нельзя героин колоть только по праздникам. Как и пить. Любое применение во внутрь-это уже болезнь.

  • slunopotam

    slunopotam
    1 час назад

    Дэбилы, мля

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    а кто раньше 80 родился марихуану разрешат?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    Чертополох и Страйкер!

    Снимаю шляпу

  • Noir

    Noir
    45 минут назад

    Представляю картину будущего: 40 дядя просит 60 летнего купить ему сигарет в ларьке..

Показать все (20) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Благовещенскую закусочную «Боцман» закрыли на два месяца
Происшествия 3

Амурская область лидирует по конфискации непищевой спиртосодержащей продукции
Происшествия 1

Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 78 человек
Общество 6

Россиян ждут серьезные штрафы за неуплату налогов

вчера, 21:30