Россияне, родившиеся после 2014 года, не будут курить никогда

Фото: life-bezsigaret.ru

Минздрав РФ подготовил и отправил для рассмотрения в ряд министерств и ведомств антитабачную концепцию. Она предполагает запрет продажи табака лицам, родившимся после 2014 года, даже после наступления совершеннолетия, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках общественного транспорта. Самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

В Минздраве подтвердили, что подготовленный документ уже разослан в ряд министерств, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие. Если разработанный документ одобрят, то будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

По данным Минздрава, потеря потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте из-за курения в среднем составляет девять лет у мужчин и 5,6 у женщин. Из-за этого упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2 %.

В 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, по которому курение сначала запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Также запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах. Газета приводит данные опросов, согласно которым, в 2016 году распространенность потребления табака составила 33 %, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 39 %.

С 1 января 2017 года выросли ставки акцизов на табак. По оценке Минфина России, это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10 %, за три года – на 27 %.

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