Фильм «Викинг» установил рекорд, собрав за девять дней миллиард рублей

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Кассовые сборы новой российской исторической драмы «Викинг» преодолели отметку в миллиард рублей за первые девять дней проката. К субботе, 7 января, общая сумма достигла 1 миллиарда 52 миллионов рублей, что стало абсолютным рекордом для отечественного проката, сообщает «Кинобизнес сегодня».

Предыдущий рекорд принадлежал военной драме Фёдора Бондарчука «Сталинград» – ей удалось собрать миллиард за 11 дней проката. А ленте Николая Лебедева «Экипаж» для достижения подобных результатов потребовалось 12 дней (такие же показатели у ещё одного хита кинопроката – фильма «Вий).

Таким образом, картина Андрея Кравчука о князе Владимире стала шестым отечественным рублёвым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ.

52 миллиона рублей получил в пятницу мультфильм «Три богатыря и Морской царь». Общая касса этой анимационной ленты достигла 570 миллионов рублей. С учётом ожидаемого результата субботы и воскресенья суммарные сборы будут на подступах к 700-миллионной отметке.

Немного скромнее результаты у комедии «Ёлки-5» – 28 миллионов рублей в пятницу. Общая же её копилка составила 672 миллиона рублей за 16 дней показов. Заработав в пятницу 20,6 миллиона рублей, преодолел 200-миллионный рубеж мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лёд». Общая касса этой ленты после девяти дней показов составляет 216 миллионов рублей.

«Викинг» – российский исторический художественный фильм режиссёра Андрея Кравчука, повествующий о приходе в X веке к власти на Руси русского князя Владимира Святославича, будущего «крестителя Руси». Фильм снят по историческому первоисточнику «Повести временных лет» летописца Нестора, но его сюжет не в точности соответствует всем приведённым в нём значимым историческим фактам. В картине снялись такие популярные актёры, как Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев и другие.

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