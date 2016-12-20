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43-летний сын экс-президента Польши найден мёртвым в собственной квартире

43-летний сын экс-президента Польши найден мёртвым в собственной квартире
Фото: real-vin.com

В польском городе Гданьске найден мёртвым сын экс-президента страны Леха Валенсы. Об этом, со ссылкой на местные СМИ, сообщает Life.ru. По данным польских изданий, тело 43-летнего Пшемыслава в его собственной квартире было обнаружено его сыном, который вызвал скорую помощь.

По предварительным данным, у экспертов нет поводов говорить о насильственной смерти на теле покойного не зафиксировано повреждений, причастность в произошедшему третьих лиц предварительно исключена. При этом причина смерти мужчины пока не называется.

В настоящее время на месте инцидента работают прокурор и полиция.

Как сообщает РИА Новости, Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником дорожных аварий из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорён к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году – к году условно.

У бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четыре дочери.

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