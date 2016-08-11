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В столовых дальневосточных вузов и ссузов оказалось самое дорогое питание в стране

В столовых дальневосточных вузов и ссузов оказалось самое дорогое питание в стране
Фото: http://v-kurse.ru/

Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд» в конце ноября запустил мониторинг столовых в вузах и ссузах страны на обнаружение фактов нарушения санитарных норм и доступности питания для студентов. По итогам проверок выяснилось, что в зависимости от региона стоимость студенческого обеда может варьироваться от 160 до 300 рублей. Самое дорогое питание оказалось на Дальнем Востоке.

В прошлом году в докладе о состоянии студенческого сообщества, составленном Агентством студенческих коммуникаций «Кампус» совместно со студентами, была указана одна из наиболее распространенных проблем – высокие цены и низкое качество питания и обслуживания в студенческих столовых. Для регулирования ценообразования в студенческих столовых «СтудФонд» предложил составить четкий регламент, внедрить стандарт комплексного питания, а также создать рабочую группу из студенческих лидеров по контролю над качеством питания в образовательных учреждениях.

В итоге в ходе проверок установлено, что средняя стоимость обеда в столовых вузов и ссузов Приволжского, Северо-Западного, Уральского федерального округа составляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибирском федеральном округе студенты платят за обед в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходятся для учащихся вузов и ссузов Северного Кавказа – в среднем 160 рублей. А дороже всего – на Дальнем Востоке, где стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей.

По словам руководителя «СтудФонда» Анны Лапенко, во многих столовых высших и средних учебных заведений отсутствует понятие «комплексного обеда», в стоимость которого бы включались первое, второе блюдо, салат и напиток.

Также активисты Фонда в регионах выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Всего в рамках мониторинга было проверено 1 674 места общественного питания на территории 524 вузов и ссузов в 73 регионах.

«Активисты Фонда выявили ряд проблем в студенческих столовых регионов, – рассказывает Анна Лапенко. – В будущем году мы планируем провести проверки в местах общественного питания на территориях вузов и ссузов ряда регионов совместно с сотрудниками компетентных органов, в частности Роспотребнадзора».

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#вузы #ссузы

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Комментарии
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  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    Помнится в АмГУшных буфетах раньше был знатный салатец "Дружба", во времена студенчества, мне кажется, тонну его скушали с девчонками. Интересно, сейчас его делают там или нет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    Внучка деда

    Помнится в АмГУшных буфетах раньше был знатный салатец "Дружба", во времена студенчества, мне кажется, тонну его скушали с девчонками. Интересно, сейчас его делают там или нет



    Расскажи, как Козлов борется с инфляцией, и как успешно развивает область. Не надо про "Дружбу" статья красноречивая, ясно указывает на то, что твой патрон понятия не имеет о природе денег и о том, как развивается экономика области.

  • brokle

    brokle
    4 часа назад

    у нас страна всегда наживалась на детях и больных. Самые дорогие товары это детские и самые дорогие товары это лекарства..

  • full

    full
    4 часа назад

    brokle

    у нас страна всегда наживалась на детях и больных. Самые дорогие товары это детские и самые дорогие товары это лекарства..



    Сейчас это уже не страна, а конкретные ее граждане. А иногда и не ее граждане.

  • Venezia

    Venezia
    3 часа назад

    brokle 49 минут назад

    у нас страна всегда наживалась на детях и больных.

    Ой правда? Прям всегда? А конкретные исторические примеры можете привести? Прям сравнительный анализ цен в различные исторические периоды развития нашей страны?

    Нет? Тогда не надо обобщать!

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    В педовской столовке можно не дорого похомячить

  • Victrix

    Victrix
    40 минут назад

    Venezia

    у нас страна всегда наживалась на детях и больных. Ой правда? Прям всегда? А конкретные исторические примеры можете привести?



    Я могу. У нас дети и больные вынуждены покупать 92-й бензин по 38 руб.....

  • Страйкер

    Страйкер
    24 минуты назад

    ну вот, теперь мы первые не только в изъятии боярышника!

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