В столовых дальневосточных вузов и ссузов оказалось самое дорогое питание в стране

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Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд» в конце ноября запустил мониторинг столовых в вузах и ссузах страны на обнаружение фактов нарушения санитарных норм и доступности питания для студентов. По итогам проверок выяснилось, что в зависимости от региона стоимость студенческого обеда может варьироваться от 160 до 300 рублей. Самое дорогое питание оказалось на Дальнем Востоке.

В прошлом году в докладе о состоянии студенческого сообщества, составленном Агентством студенческих коммуникаций «Кампус» совместно со студентами, была указана одна из наиболее распространенных проблем – высокие цены и низкое качество питания и обслуживания в студенческих столовых. Для регулирования ценообразования в студенческих столовых «СтудФонд» предложил составить четкий регламент, внедрить стандарт комплексного питания, а также создать рабочую группу из студенческих лидеров по контролю над качеством питания в образовательных учреждениях.

В итоге в ходе проверок установлено, что средняя стоимость обеда в столовых вузов и ссузов Приволжского, Северо-Западного, Уральского федерального округа составляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибирском федеральном округе студенты платят за обед в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходятся для учащихся вузов и ссузов Северного Кавказа – в среднем 160 рублей. А дороже всего – на Дальнем Востоке, где стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей.

По словам руководителя «СтудФонда» Анны Лапенко, во многих столовых высших и средних учебных заведений отсутствует понятие «комплексного обеда», в стоимость которого бы включались первое, второе блюдо, салат и напиток.

Также активисты Фонда в регионах выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Всего в рамках мониторинга было проверено 1 674 места общественного питания на территории 524 вузов и ссузов в 73 регионах.

«Активисты Фонда выявили ряд проблем в студенческих столовых регионов, – рассказывает Анна Лапенко. – В будущем году мы планируем провести проверки в местах общественного питания на территориях вузов и ссузов ряда регионов совместно с сотрудниками компетентных органов, в частности Роспотребнадзора».

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