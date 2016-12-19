За праздники в Амурской области очистили более 20 тысяч придомовых территорий

Фото: Strport.ru

За новогодние и рождественские праздники в Амурской области очистили 20 630 придомовых территорий жилых домов. Было вывезено 6 000 тонн снега и 3 500 тонн мусора. Приводили область в порядок около тысячи человек. В уборке было задействовано 129 предприятий, использовано 190 единиц спецтехники.

Как рассказал областной министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гордеев, котельные области в праздники работали без сбоев, в штатном режиме. «Незначительные технологические нарушения, которые возникали, устранялись оперативно, на подаче тепла в дома амурчан это не сказалось», – отметил Сергей Гордеев.

Зампред правительства и министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский также отметил, что первые дни нового года прошли без происшествий.

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