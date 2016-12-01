Израильский дипломат назвал идиотом главу МИД Великобритании

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Израильский дипломат Шаи Масот, беседуя с британской чиновницей, назвал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона идиотом. Этот момент был зафиксирован скрытой камерой репортёра телеканала Al Jazeera, передаёт РИА Новости.

​По данным телеканала, разговор происходил в октябре 2016 года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая (британская чиновница Мария Стриццоло), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт (это был агент телеканала, работавший под прикрытием).

Обсуждая личность Джонсона, Масот внезапно заявил: «Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей».

Излишне разговорчивый израильтянин также признался собеседникам, что был бы не прочь «убрать» замминистра британского МИД Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Посол Израиля в Великобритании поспешил принести извинения Дункану за слова Масота. Он также заверил, что болтливый сотрудник «в скором времени прекратит работу в посольстве».

Борис Джонсон – британский политик и журналист, мэр Лондона (2008—2016), член Палаты общин, член Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании с 13 июля 2016 года в Кабинете Терезы Мэй. К слову сказать, он сам довольно остёр на язык и нередко допускал нелестные замечания в адрес различных политиков. Так, избранного президента США Дональда Трампа Джонсон назвал «потрясающе невежественным типом», который «явно не в своём уме». «Я был бы рад пригласить его в Лондон и показать город. С одной оговоркой: не хотел бы зря рисковать и устраивать встречи лондонцев с Дональдом Трампом», – говорил он. Также многим памятно заявление Джонсона о том, что город Амстердам «порочен и омерзителен».

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