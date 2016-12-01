Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:29 0

Израильский дипломат назвал идиотом главу МИД Великобритании

Израильский дипломат назвал идиотом главу МИД Великобритании
Фото: twitter.com

Израильский дипломат Шаи Масот, беседуя с британской чиновницей, назвал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона идиотом. Этот момент был зафиксирован скрытой камерой репортёра телеканала Al Jazeera, передаёт РИА Новости.

По данным телеканала, разговор происходил в октябре 2016 года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая (британская чиновница Мария Стриццоло), а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт (это был агент телеканала, работавший под прикрытием).

Обсуждая личность Джонсона, Масот внезапно заявил: «Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей».

Излишне разговорчивый израильтянин также признался собеседникам, что был бы не прочь «убрать» замминистра британского МИД Алана Дункана, который неоднократно выступал с критикой строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Посол Израиля в Великобритании поспешил принести извинения Дункану за слова Масота. Он также заверил, что болтливый сотрудник «в скором времени прекратит работу в посольстве».

Борис Джонсон – британский политик и журналист, мэр Лондона (2008—2016), член Палаты общин, член Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании с 13 июля 2016 года в Кабинете Терезы Мэй. К слову сказать, он сам довольно остёр на язык и нередко допускал нелестные замечания в адрес различных политиков. Так, избранного президента США Дональда Трампа Джонсон назвал «потрясающе невежественным типом», который «явно не в своём уме». «Я был бы рад пригласить его в Лондон и показать город. С одной оговоркой: не хотел бы зря рисковать и устраивать встречи лондонцев с Дональдом Трампом», – говорил он. Также многим памятно заявление Джонсона о том, что город Амстердам «порочен и омерзителен».

Просмотров всего: 111

#политика #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Госдума рассмотрит вопрос о сокращении новогодних каникул: обзор прессы
Общество 1

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Дмитрий Кутека и Ольга Кухаренко
Общество 3

Дома лучше: благовещенцы рассказали, где встретят Новый год
В России и мире

Россия ввела первые контрсанкции в отношении США