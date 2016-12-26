Прогноз погоды в Амурской области на 9 января: усиление ветра, местами слабый снег

Фото: vuzon.ru

В понедельник, 9 января, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег и слабая метель. Ветер северо-западный с порывами до 12-17 метров в секунду. По южным и центральным районам температура опустится до 18-23 градусов. По северу прогнозируют минус 20–25 градусов, местами около минус 30.

В Благовещенске в 6 часов утра было минус 17 градусов, ветер северо-западный, 2-9 метров в секунду. В течение дня в областном центре ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 17–19 градусов ниже нуля.

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