Госдума рассмотрит вопрос о сокращении новогодних каникул: обзор прессы

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О чем пишут сегодняшние газеты, рассказывает автор обзора и ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин. Здесь и о новом 4-килограммовом ручном пулемете РПК-16, и о том, что скоро россиянам придется регистрировать даже самые маленькие беспилотники, и о об аномальных морозах, и о петербуржце, возомнившем себя Карлсоном.

Вам статья

«Российская газета», верная своим традициям говорить жителям страны только правду и не держать от народа никаких секретов, рассказала о форуме «Армия-2016», на котором были представлены новейшие типы вооружений. Пересказывать всю большую публикацию обозреватель не стал, остановившись только на ручном пулемете РПК-16, масса которого составляет всего 4 килограмма. При этом он является трансформером: его можно использовать как пистолет, а при необходимости менять стволы, самый длинный из которых пуляет настолько далеко, что понятие «тыл» при его использовании теряет смысл.

В статье еще есть про автомат, которым будут пользоваться под водой спецподразделения, и про новую снайперскую винтовку, способную в самом прямом смысле стрелять из-за угла. Но Павел Андреевич хотел бы почитать и другие издания.

Оп-паньки

Ну и уж коль скоро мы затронули тему оружия, то он целенаправленно попробует её и придерживаться, тем более что на глаза попалась статья из «Известий», где говорится о том, что с 1 июля этого года в нашей стране вступает в силу закон, согласно которому необходимо регистрировать даже самые мало-мальские беспилотники. То есть вам придется ставить на учет даже детские игрушки – вертолетики и самолетики.

Подпадают под закон и авиамодели, которые мальчишки мастерят в секциях и кружках, а также модели, участвующие в различных соревнованиях. Понятно, что делается это в целях усиления борьбы с терроризмом.

Напишут же такое

Теперь «Тихоокеанский курьер», рассказывающий о том, что в скором времени Минобороны РФ отправит на один из островов Курильской гряды экспедицию. Организацией исследовательской поездки, которая начнется в июне и закончится в сентябре текущего года, будет заниматься Тихоокеанский флот. Уже завершена разработка детального плана обследований Курильского острова (это Матуа, чтобы быть более точным). Об оснащении исследователей, имеющих, скорее всего, высшее диверсионное образование, ничего не говорится, но, чтобы получить хотя бы приблизительный ответ на этот вопрос, можно вернуться к большой статье о новейших типах оружия в «РГ».

Полный абзац

Но что мы все о каких-то автоматах да пулеметах, будто нет ничего более серьезного! О более серьезном пишет опять же «Российская газета», сообщая, что на ближайшем заседании Госдума вернется к вопросу о сокращении «новогодних каникул». Дело в том, что столь длительные зимние праздники негативно сказываются на физическом и моральном здоровье наших граждан. Именно в новогодние праздники фиксируется самая высокая смертность в России, сопряженная с потреблением излишнего алкоголя. Ни один «Калашников» не сбивает так массово с ног, как наш национальный напиток!

Об этом пишут все

Большинство сегодняшних газет уделяет внимание такому оружию, как морозу: он парализовал нормальную жизнь во многих регионах страны. Из-за аномальных морозов были отменены занятия в школах, холода повлияли на работу общественного транспорта и здоровье людей. Автовокзалы отменяют междугородные рейсы, аэропорты задерживают самолеты. На особом контроле железнодорожное сообщение.

Единственная отрада: наученный горьким опытом 41-года, не нападет никакой агрессор.

На посошок

И напоследок тоже об оружии. Об оружии более действенном, чем всякие стрелялки и алкоголи вместе взятые. И это оружие – любовь! Как рассказала «Убойная сила», житель Санкт-Петербурга, чтобы произвести впечатление на свою возлюбленную, сказал ей, что научился летать. На Карлсона парень не был похож, и дама, понятно, засомневалась в столь редкостных способностях. И чтобы продемонстрировать девушке свою орлиную сущность, парень, недолго думая, залез на дерево (надо сказать, достаточно высоко, чтобы действие не выглядело банальным прыжком) и сиганул вниз.

«Вот сначала сказал про любовь, но, пока пересказывал вам эту заметку, пришел к выводу, что это глупость. Впрочем, это синонимы…» – завершает обзор Павел Андреевич.

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