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8 января 2017, 21:30 4

Россиян ждут серьезные штрафы за неуплату налогов

Граждан, обязанных платить налоги (транспортный, земельный и на имущество) ждут серьезные санкции, если за все время владения дачами, квартирами, земельными участками и другой недвижимостью они не платили за них налоги только из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов и не заявляли налоговую льготу по этим объектам. Об этом пишет «Российская газета».

В апреле 2014 года в России вышел закон, по которому отсутствие налоговых уведомлений из налоговых органов не является уважительной причиной по неуплате налогов. За исключением льготников. Гражданам до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом, необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. В ином случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов.

Cобственники объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, которые проигнорировали требование закона или не знали о нем, уже в 2017 могут быть привлечены к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога за каждый объект налогообложения.

Кроме того, начиная с 2017 года при получении от граждан сообщений об объектах-невидимках, налоговики по совокупности рассчитают налоги за три предшествующих календарных года. Правда, не ранее момента возникновения права собственности на машину или дачу. Конкретная сумма налога будет зависеть от объекта налогообложения, от назначения и размера земельного участка, мощности автомобиля.

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#закон

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    7 часов назад

    Чинушки, вы поменьше воруйте миллиарды, чтобы потом не пришлось латать дыры в бюджете за счёт населения.

  • Бриз

    Бриз
    6 часов назад

    в самой структуре налоговиков, коррупция... о чём тут можно говорить?

  • bestolegka

    bestolegka
    5 часов назад

    Будем платить налог на налог, что-бы платить налог когда мы платим налог))) дурдом)

  • Виталий C

    Виталий C
    43 минуты назад

    Заплатил налоги, спи спокойно)

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