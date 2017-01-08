Шоу-балет «Александрия» на полтора часа погрузил благовещенского зрителя в рождественские сны

В Рождество шоу-балет «Александрия» показал благовещенцам «Сон в Рождественскую ночь». По сюжету маленькая девочка загадала желание найти хороших друзей. И желание сбылось, но немного необычным образом. Дружбу она нашла в мире грёз, причём подругой стала не кто-нибудь, а сама Фея Снов.

Обе девочки делали друг к другу по маленькому шажочку, пока не поняли, что в дружбе главное – это понимать друг друга. А уж если веселиться, то обязательно вместе. Тем более, если под рукой – целый калейдоскоп снов. Перед публикой то проносился лёгкий ветерок и танцующие оленята, то завывал шабаш ведьм.

Задержаться в каком-то сюжете было невозможно: Фея выдавала и выдавала новую карту. Жуткий шабаш прогнали «барыни-сударыни», они крутили скоростные обертасы, а малыши в другом номере старательно приседали в деми-плие. Дети показывали класс под незатейливые слова песни «просто мы маленькие звезды».

«В нашей сказке хорошие сны чередуются с кошмариками, но в этом нет ничего страшного. Плохие сны по-своему полезны. Из каждого будет вынесен урок, ведь даже в настоящей жизни сны, как известно, не снятся просто так», – рассказала автор сценария и режиссёр-постановщик Софья Кечемайхина.

В спектакле народные, эстрадные композиции сменялись оркестровой классикой. А-капелла студия Round Seven и детская группа приправляли рождественскую круговерть звоном праздничных колокольчиков и развесёлыми песнями. В полной мере такое совместное выступление двух коллективов случилось впервые.

У спектакля было красивое оформление: элементы лазерного шоу, интересные видеозарисовки, воздушные костюмы и сюрреалистические декорации. Всё это подготовили художники и мастера Общественно-культурного центра.

Спектакль длится 1,5 часа, завершилось всё танцем ёлочек под известный микс «Танца Феи Драже» из балета «Щелкунчик» Чайковского. За всё время на сцене побывал почти весь коллектив шоу-балета – 150 человек, кроме самых младших. А главные роли играли актёры из театральной студии «Дебют».

Подробнее о спектакле можно прочитать в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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#праздники

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