Ледовые автогонки в Благовещенске в этом году собрали больше зрителей и меньше гонщиков (фото)

В Благовещенске стартовал первый этап чемпионата города по ледовым автомобильным гонкам. 8 января 16 пилотов из областного центра и Свободного собрались на Чигиринском водохранилище. Погода благоприятствовала проведению гонок, поэтому на них приехали несколько сотен зрителей.

Большинство автомобилей-участников оказались марки Honda Civic. В каждом заезде (всего их было 20) стартовали по четыре машины. Гонка шла не на время, участникам начисляли баллы по мере их финиширования – с первого по четвертое место.

Среди участников оказались и два юных гонщика. «У нас два молодых участника: одному 17 лет, второму 15 лет. Первый у нас раньше участвовал в юниорах, сейчас уже перебрался на следующую возрастную категория. А второй гонщик по-хорошему должен ехать в юниорах, но в связи с тем, что в этом году группа юниоров не набралась, было принято коллегиальное решение, взято официальное согласие родителей, чтобы парень участвовал во взрослой гонке. Хочу отметить, что для 15 лет он очень достойно едет, они оба, в принципе, на хорошем уровне», – рассказал главный судья соревнований Алексей Шматок.

Как отметили организаторы гонок, в этом году участников оказалось гораздо меньше, чем в 2016 году. В прошлый раз в гоночной таблице значилось 25 имен. «Кто-то по личным причинам отказался участвовать, кто-то – по состоянию здоровья. Были и те, кого коснулись финансовые проблемы. У нас одна команда почти в полном составе снялась с участия», – сказал Алексей Шматок.

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