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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Дмитрий Кутека и Ольга Кухаренко

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Дмитрий Кутека и Ольга Кухаренко

В понедельник, 9 января, утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Благовещенска Дмитрий Кутека. Ведущие Татьяна Удалова и Олег Никитин поговорят с гостем на тему спортивного Благовещенска: новогодние каникулы и первый месяц нового года.

Днем слушатели радиостанции услышат в эфире доцента кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ, кандидата педагогических наук Ольгу Кухаренко. Гостья расскажет, чему учат преподавателей из России во Франции. Ведущие – Екатерина Кузьмина, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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