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Сегодня, 13:52 3

Благовещенцев просят сообщать об управляющих компаниях, не вывозящих мусор

Управляющие компании Благовещенска в праздничные выходные дни ежедневно вывозят мусор. При этом управление ЖКХ города параллельно проводит рейды, в ходе которых выявляют адреса, где уборка контейнерных площадок проводится несвоевременно. Управляющим компаниям, следящим за такими территориями, направляют требование об оперативном устранении недочетов.

Контроль по уборке и вывозу мусора осуществляется совместно с председателями органов общественной самодеятельности города, которые также сообщают в управление ЖКХ информацию о недобросовестной уборке для оперативного принятия мер. Замечания были выявлены по адресам: переулок Серышевский, 11, улица Первомайская, 14, и улица Первомайская, 16.

Информацию от горожан о недобросовестной работе коммунальных служб рекомендуют сообщать по телефону ЕДДС: 59-28-26. Дежурный диспетчерской службы направит информацию в управляющую компанию и управление ЖКХ.

«Уборка мусора в праздники производилась согласно графику. Нареканий по отношению к управляющим компаниям не было, имели место быть лишь единичные замечания, но специалисты их быстро устранили», – прокомментировал первый заместитель мэра Владимир Константинов.

В ближайшие дни ожидается массовый выброс елок, в связи с чем администрация города обращается к благовещенцам с просьбой складировать выброшенные деревья возле контейнерной площадки для последующего вывоза и не засорять ими контейнеры.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Сегодня решили устроить пешую прогулку с 5 стройки до Строителей по Муравьева. Вот где срач то. Мусору на городской свалке меньше. Не знаю какая там управляйка, но отстойная, однозначно.

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    2 часа назад

    Просто звонить надо в управляйки, у нас так управдомом делает если проблемы возникают

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    С мусорками у нас проблема вечная,ибо кому-то там интересно порыться да раскидать все по сторонам,потому как копится все и не каждый день вывозят,мне интересно другое-кого винить в том,что возле подьезда все обоссано в подьезде пьют и не убрано!Управляйку,чьи люди приходят в лучшем случае раз в месяц или добрых жильцов,которые по ночам домофон всем подряд открывают?Не сплю вроде допоздна,в подьезде тихо ночью,утром-сюрприз!Или некоторые соседи сами такое делают втихушку?Зачем срать в своем доме?Киплю!

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