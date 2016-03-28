Благовещенцев просят сообщать об управляющих компаниях, не вывозящих мусор

Управляющие компании Благовещенска в праздничные выходные дни ежедневно вывозят мусор. При этом управление ЖКХ города параллельно проводит рейды, в ходе которых выявляют адреса, где уборка контейнерных площадок проводится несвоевременно. Управляющим компаниям, следящим за такими территориями, направляют требование об оперативном устранении недочетов.

Контроль по уборке и вывозу мусора осуществляется совместно с председателями органов общественной самодеятельности города, которые также сообщают в управление ЖКХ информацию о недобросовестной уборке для оперативного принятия мер. Замечания были выявлены по адресам: переулок Серышевский, 11, улица Первомайская, 14, и улица Первомайская, 16.

Информацию от горожан о недобросовестной работе коммунальных служб рекомендуют сообщать по телефону ЕДДС: 59-28-26. Дежурный диспетчерской службы направит информацию в управляющую компанию и управление ЖКХ.

«Уборка мусора в праздники производилась согласно графику. Нареканий по отношению к управляющим компаниям не было, имели место быть лишь единичные замечания, но специалисты их быстро устранили», – прокомментировал первый заместитель мэра Владимир Константинов.

В ближайшие дни ожидается массовый выброс елок, в связи с чем администрация города обращается к благовещенцам с просьбой складировать выброшенные деревья возле контейнерной площадки для последующего вывоза и не засорять ими контейнеры.

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