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Сегодня, 13:10 0

В Амурской области усилится ветер

В Амурской области усилится ветер
Фото: http://mytaganrog.com/

В понедельник, 9 января, местами по Амурской области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. В Благовещенске – 9-14 метров в секунду. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС.

Специалисты предупреждают о том, что в этот период увеличивается количество аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможен обрыв линий электропередачи, падение ветвей деревьев, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, увеличение числа ДТП, получение ушибов и травм населением.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 01, с сотового 112.

Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС: 518-112.

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#погода #происшествия

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