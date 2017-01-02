В Благовещенске спасатели помогли застрявшему в вентиляционной шахте голубю

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7 января спасатели Амурской области оказывали помощь населению восемь раз. Пять раз спасатели выезжали на вызовы в Благовещенске, три – по области. В одном из случаев спасателям пришлось вызволять из ловушки птицу. В вентиляционной шахте дома в Благовещенске застрял голубь.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенска 7 января поступило сообщение от жильцов дома по улице Нагорной. В вентиляционной шахте дома застряла птица. К месту вызова прибыли спасатели ГО и ЧС, извлекли голубя из ловушки, а после отпустили на волю.

В этот же день в Зее спасатели провели демеркуризацию. В единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила просьба о помощи от женщины. По неосторожности она разбила ртутный градусник. К месту вызова выехала дежурная смена поисково-спасательной группы. На момент прибытия спасателей женщина самостоятельно собрала ртуть. Спасатели обработали комнату специальным раствором, проветрили помещение. Собранную ртуть они поместили в водный раствор и доставили в поисково-спасательную группу для дальнейшей утилизации.

Кроме того, за минувшие сутки пришлось поработать и пожарным. 7 января в 14:00 в селе Поярково Михайловского района произошёл пожар на частном подворье. Из горящего дома огнеборцы спасли пожилого мужчину.

В 19:25 в поселке Сиваки Магдагачинского района загорелся жилой дом. В 19:30 к месту происшествия прибыли боевые расчеты, горела кровля дома. В 19:41 открытое горение было потушено. В результате пламя повредило кровлю дома и потолочное перекрытие по всей площади. В тушении были задействованы пожарные ПЧ № 35 поселка Сиваки, в составе семи человек личного состава, двух единиц специализированной техники.

8 января в 00:45 в Зее на частном подворье загорелся жилой дом. По прибытии огнеборцев пламенем была охвачена кровля строения и пристройка к гаражу. В 01:01 открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило дом изнутри, кровлю дома, а также пристройку к гаражу по всей площади. В ликвидации пожара участвовали подразделения ПЧ № 10, ПЧ № 55 города Зея – всего 12 человек, четыре единицы техники, поисково-спасательная группа города, сообщает амурское управление МЧС.

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