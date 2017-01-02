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В Благовещенске спасатели помогли застрявшему в вентиляционной шахте голубю

В Благовещенске спасатели помогли застрявшему в вентиляционной шахте голубю
Фото: AstroLibra

7 января спасатели Амурской области оказывали помощь населению восемь раз. Пять раз спасатели выезжали на вызовы в Благовещенске, три – по области. В одном из случаев спасателям пришлось вызволять из ловушки птицу. В вентиляционной шахте дома в Благовещенске застрял голубь.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Благовещенска 7 января поступило сообщение от жильцов дома по улице Нагорной. В вентиляционной шахте дома застряла птица. К месту вызова прибыли спасатели ГО и ЧС, извлекли голубя из ловушки, а после отпустили на волю.

В этот же день в Зее спасатели провели демеркуризацию. В единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила просьба о помощи от женщины. По неосторожности она разбила ртутный градусник. К месту вызова выехала дежурная смена поисково-спасательной группы. На момент прибытия спасателей женщина самостоятельно собрала ртуть. Спасатели обработали комнату специальным раствором, проветрили помещение. Собранную ртуть они поместили в водный раствор и доставили в поисково-спасательную группу для дальнейшей утилизации.

Кроме того, за минувшие сутки пришлось поработать и пожарным. 7 января в 14:00 в селе Поярково Михайловского района произошёл пожар на частном подворье. Из горящего дома огнеборцы спасли пожилого мужчину.

В 19:25 в поселке Сиваки Магдагачинского района загорелся жилой дом. В 19:30 к месту происшествия прибыли боевые расчеты, горела кровля дома. В 19:41 открытое горение было потушено. В результате пламя повредило кровлю дома и потолочное перекрытие по всей площади. В тушении были задействованы пожарные ПЧ № 35 поселка Сиваки, в составе семи человек личного состава, двух единиц специализированной техники.

8 января в 00:45 в Зее на частном подворье загорелся жилой дом. По прибытии огнеборцев пламенем была охвачена кровля строения и пристройка к гаражу. В 01:01 открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило дом изнутри, кровлю дома, а также пристройку к гаражу по всей площади. В ликвидации пожара участвовали подразделения ПЧ № 10, ПЧ № 55 города Зея – всего 12 человек, четыре единицы техники, поисково-спасательная группа города, сообщает амурское управление МЧС.

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#животные #МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    Из за градусника вызывать МЧС?

  • wawbwc

    wawbwc
    1 час назад

    по любому и из за разбившейся энергосберегающей лампы тоже,а уж из за лампы дневного света и подавно...

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    1 час назад

    Что за глупость, МЧС поедут спасать голубя, в прошлом году просила кошку снять с дерева, так меня послали им видать больше дел нету, чтоб по деревьям лазить а тут видать от скуки даже в вентиляционную шахту полезли

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    tankist btbИз за градусника вызывать МЧС?


    Повеселило :)

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Матвейка на праздники дуркует, то кашу варет и голубей спасает.В деревнях люди от голодухи всех голубей поели.

  • АК-47

    АК-47
    50 минут назад

    Ксаныч

    Матвейка на праздники дуркует, то кашу варет и голубей спасает.В деревнях люди от голодухи всех голубей поели.



    Эт че за деревни?Где всех голубей с голодухи поели?Или так-пукнул?Хохлы вот вопят что ежей уже в России с голоду поели и вы туда же?Наверное голуби перевелись в Волково,или в Ивановке,может в Раздольном или в Константиновке?Кто работает-тот ест,причем не голубей и не надо ля ля!У меня на районе магазин от Крестовоздвиженки мясом свежим торгует,не голубями,свинина и говядина,разбирают все!В том числе и пенсионеры,так что голубей,гурман,кушайте сами!С ежами вприкуску!

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 минуты назад

    Ак-47 Вы немного марсен.Голобей ели едят и будут есть и не только .На днях мне парень из семьи где шесть детей, мать отец не работет живут как могут натуральным хозяйством.Что бы как-то себя прокормить они летом сусликов ловят.А вы магазин и мясо.

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