Впервые на реке Амур проведут международный дружеский матч «Содружество»

Фото: 72hockey.ru

14 января в 13:00 на реке Амур в районе улицы Мухина, 1, в Благовещенске впервые состоится матч «Содружество». Он будет посвящен 70-летию российского хоккея. Матч откроет второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед».

Для зрителей организаторы подготовили в месте проведения мероприятия площадки для того, чтобы и запечатлеть матч, и сфотографироваться самим. Также для зрителей предусмотрены точки продажи горячего чая.

В рамках второго этапа фестиваля амурские хоккеисты встретятся в товарищеском матче с китайскими спортсменами на ледовой арене «Спартак». Российскую сторону на фестивале будут представлять команда Союз» из Свободного и две благовещенские команды «Амурские рыси» и «Форвард».

Для гостей из КНР также будут организованы экскурсия в областной краеведческий музей, прогулка по Благовещенску и другие мероприятия. Парад закрытия второго этапа спортивного фестиваля состоится 15 января.

Как сообщалось ранее, 24 и 25 декабря в Благовещенске проходил первый этап международного хоккейного фестиваля. 24 декабря на крытом ледовом катке стадиона «Спартак» состоялся детский турнир по хоккею. В соревнованиях приняли участие шесть любительских команд: «Амурские рыси» и «Форвард» из Благовещенска, «Союз» из Свободного, «Трансбункер» из поселка Ванино Хабаровского края, «Энергия» из якутского города Нерюнгри и сборная КНР.

25 декабря на катке площади Ленина прошел однодневный хоккейный семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», в котором приняли участие 48 команд.

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