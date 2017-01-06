Рождество в Амурской области обошлось без нарушений общественного порядка

Амурские полицейские обеспечили охрану общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Рождеству Христову, которые проходили в Приамурье 6 и 7 января. Сотрудники полиции следили за порядком во время народных гуляний днем, а также во время ночных богослужений.

За время проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздников, сообщает амурское управление МВД.

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