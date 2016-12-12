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Амурчане будут платить за капремонт больше

Амурчане будут платить за капремонт больше
Фото: http://www.ndelo.ru/

С 1 января 2017 года в ряде регионов страны выросли взносы на капремонт многоквартирных домов, пишет «Интерфакс». Рост тарифов власти объяснили ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией. Кроме того, региональные чиновники утверждают, что тарифы экономически обоснованы.

В частности, изменения касаются Амурской области, где взнос вырос с 6,5 рубля до 7,9 рубля за квадратный метр. Также тарифы выросли в Якутии, Приморском крае, Архангельской, Оренбургской, Астраханской областях.

В большинстве же регионов тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. По данным Минстроя, в 2016 году собираемость взносов на капремонт выросла почти на 10 % – с 74 до 83 %.

Просмотров всего: 1773

#экономика

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • батарейка

    батарейка
    6 часов назад

    Всё таки подняли! Хорошо живём!

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Да ладно? Доллер вон как припал, а у них цены на стройматериалы "кровельное жылезо" выросли.

  • Alексия

    Alексия
    5 часов назад

    кто бы сомневался. Поддержка Дальнего Востока как никак)))

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад



    региональные чиновники утверждают, что тарифы экономически обоснованы



  • славянский

    славянский
    5 часов назад

    Чот зарплата у меня на 20% не выросла, и даже на1%, лет 10 не поднимают

  • valdemarushka

    valdemarushka
    5 часов назад

    Всё не нажрутся никак, инфляцию заявили в 5,4%, а поднимают более чем на 20 ..ки

  • kidm

    kidm
    5 часов назад

    Я вообще не вижу с этих сборов. Куда деньги уходят? За 5 лет только крышу сделали и то с косяками

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 часов назад

    3.4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад



    Рост тарифов власти объяснили ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией.



    ЭЭЭ!! Стапе, ребятки!.. о какой ИНФЛЯЦИИ вы говорите? Вы же МРОТ намеревались снизить заявив, что у нас всё подешевело?.. Ну так и кто ВРЁТ в итоге?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    славянский

    Чот зарплата у меня на 20% не выросла, и даже на1%, лет 10 не поднимают



    Все верно, зарплату не поднимают и даже сокращают.

  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    Сергей Труш



    Рост тарифов власти объяснили ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией.



    ЭЭЭ!! Стапе, ребятки!.. о какой ИНФЛЯЦИИ вы говорите? Вы же МРОТ намеревались снизить заявив, что у нас всё подешевело?.. Ну так и кто ВРЁТ в итоге?



    ЛДПР будет бороться?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А у них разве имеется лицензия на отстрел козлов?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    4 часа назад

    Выборы пошли.Все о нас забыли.Только процесс идёт.Работа видна законодательной и исполнительной власти.

  • СтудеNT

    СтудеNT
    3 часа назад

    удален

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    2 часа назад

    Борроца только с наркотиками умеют, и весьма эффектно)

  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    Уже получили такие квитанции, платили 312 руб, теперь 379... Хорошо живём...а будем ещё лучше!

  • Терехова

    Терехова
    1 час назад

    Мне иногда кажется, что я до кап.ремонта в нашем доме не доживу. И вот зачем за него платить спрашивается?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    А между тем в магазине как то незаметно подорожало .. молоко... с ноября месяца прошлого года, с 50-ти рублей до 54,80 вчерашним числом января этого года.. почти на 10%...

    Расскажет нам правительство Козлова с чем это связано?.. Почему торговые сети стали поднимать цены? Уж не из-за изменений ли расчёта налога на недвижимость, мм?

  • Nebo

    Nebo
    56 минут назад

    Не платил ни разу !!!! И платить не собираюсь , у меня новая квартира , в новом доме . Идут они мимо ....

  • Пейс

    Пейс
    26 минут назад

    ГагусикУже получили такие квитанции, платили 312 руб, теперь 379... Хорошо живём...а будем ещё лучше!


    Да у меня примерно так же подорожал кап.ремонт...квитанции есть уже в личном кабинете...Нормально, не нойте, а то мне тут некоторые "экономисты великие" говорили что дефолта не будет, инфляция низкая и т.п.:)))

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    14 минут назад

    отдам наличкой в 2043 году за ремонт своего дома

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