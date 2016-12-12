Амурчане будут платить за капремонт больше

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С 1 января 2017 года в ряде регионов страны выросли взносы на капремонт многоквартирных домов, пишет «Интерфакс». Рост тарифов власти объяснили ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией. Кроме того, региональные чиновники утверждают, что тарифы экономически обоснованы.

В частности, изменения касаются Амурской области, где взнос вырос с 6,5 рубля до 7,9 рубля за квадратный метр. Также тарифы выросли в Якутии, Приморском крае, Архангельской, Оренбургской, Астраханской областях.

В большинстве же регионов тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. По данным Минстроя, в 2016 году собираемость взносов на капремонт выросла почти на 10 % – с 74 до 83 %.

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#экономика

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