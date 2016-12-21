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Сегодня, 10:19 0

Российские туристы не могут покинуть Таиланд из-за наводнения

Российские туристы не могут покинуть Таиланд из-за наводнения
Фото: UINP.info

В Таиланде продолжительные проливные дожди привели к наводнению. Из-за разбушевавшейся непогоды на острове Самуи оказалась подтоплена главная дорога и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

По имеющейся информации, среди пострадавших от разгула стихии российских граждан нет, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой после отдыха. По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами.

Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел Российской Федерации и консульским отделом посольства России в Таиланде.

Как ожидается, погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней.

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#происшествия

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