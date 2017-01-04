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В селе Поярково из огня спасли пожилого мужчину

7 января около 14 часов в селе Поярково произошёл пожар на частном подворье. Горел деревянный жилой дом. К месту происшествия выехала ПЧ-62 Амурского центра ГЗ и ПБ в составе семи человек и двух единиц техники.

На момент прибытия пожарного подразделения строение уже горело по всей площади. Из горящего дома пожарные спасли мужчину 1929 года. Амурчанин не пострадал.

На ликвидацию горения у пожарных ушло менее 15 минут. Были спасены от огня рядом стоящий жилой дом и хозпостройки. Причина пожара, ущерб и виновник устанавливаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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