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В селе Поярково из огня спасли пожилого мужчину
7 января около 14 часов в селе Поярково произошёл пожар на частном подворье. Горел деревянный жилой дом. К месту происшествия выехала ПЧ-62 Амурского центра ГЗ и ПБ в составе семи человек и двух единиц техники.
На момент прибытия пожарного подразделения строение уже горело по всей площади. Из горящего дома пожарные спасли мужчину 1929 года. Амурчанин не пострадал.
На ликвидацию горения у пожарных ушло менее 15 минут. Были спасены от огня рядом стоящий жилой дом и хозпостройки. Причина пожара, ущерб и виновник устанавливаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
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