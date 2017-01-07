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7 января 2017, 16:05 7

Иностранные Дедушки Морозы поздравили детей из благовещенского центра «Мечта» (фото)

Иностранные Дедушки Морозы поздравили детей из благовещенского центра «Мечта» (фото)

7 января в гостях у благовещенского социального центра «Мечта» побывали кадеты международного факультета ДВОКУ. Около 15 курсантов, обучающихся на 1 и 3 курсах, поздравили детей с Рождеством, организовали развлекательную программу и подарили воспитанникам центра подарки.

Специально для рождественской встречи с детьми курсанты подготовили праздничную программу, написали сценарий и взяли в аренду костюмы. Поздравляли детей сразу три Деда Мороза – абхазский, африканский и афганский.

«Дети были в восторге, им очень понравилось, они нисколько не смущались, проявляли интерес, были очень рады», – рассказала старший преподаватель ДВОКУ Анна Короткая.

Курсанты водили с детьми хоровод, устраивали для них конкурсы и дарили подарки. Это игрушки, сладости, фрукты, а также пылесос. «Они созванивались с воспитателями предварительно и спрашивали, что нужно приюту. Им сказали, что нужен пылесос. Они сами скинулись деньгами и купили все подарки за свой счет», – поделилась Анна Короткая.

Но не только курсанты подготовили сюрпризы для детей. Воспитанники центра тоже устроили представление для гостей, а после подарили подарки, сделанные своими руками.

Просмотров всего: 738

#военные #дети #праздники #Белогорск

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • вот такой вот

    вот такой вот
    8 часов назад

    Обезьянам место в зоопарке

  • мафия

    мафия
    7 часов назад

    вот такой вот

    Обезьянам место в зоопарке



    Действительно... и кто тебя выпустил оттуда

  • anton87

    anton87
    6 часов назад

    Жалко людей если не умеешь думать так дураком и будешь. А жить как-то надо. Вот и живут дураки среди нас. Мои тебе соболезнования.

  • Елена2

    Елена2
    6 часов назад

    Детей жалко , что Новый год в приюте , а дедушки вообще суперские

  • Lizunka

    Lizunka
    6 часов назад

    мафия

    вот такой вот

    Обезьянам место в зоопарке



    Действительно... и кто тебя выпустил оттуда



    Согласна с Вами! Плюс много

  • чтоикак

    чтоикак
    4 часа назад

    Молодцы ребята!

  • Хана

    Хана
    4 часа назад

    Иностранные курсанты молодцы) немного обидно,что русские не присоеденились(

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