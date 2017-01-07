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7 января 2017, 14:53 9

В соцсетях распространяют фотографии провалившихся под лед машин во время соревнований в Тынде

В соцсетях распространяют фотографии провалившихся под лед машин во время соревнований в Тынде

В Тынде 5 января прошел открытый чемпионат по дрифтингу на кубок мэра города. Соревнования проходили на реке Тынде и собрали много зрителей, пишет газета «БАМ». А спустя два дня в социальных сетях появились сообщения, что чемпионат завершился трагедией – под лед провалились 7 легковых автомобилей и 36 зрителей.

«5 января в городе Тында при проведении автомобильных соревнований по дрифту организаторами не была проведена ландшафтная безопасность, а именно не была зафиксирована толщина ледового покрытия реки Тынды. В результате чего нагрузка на лед превысила нормы в 1,5 раза. По этой причине на последнем этапе под лед провалилось 7 легковых автомобилей и 36 зрителей. К счастью, глубина на этом участке не достигала 2 метров, и все участники смогли выбраться из воды самостоятельно. По данному факту возбуждено уголовное дело министерством СМГМВД Амурской области и следственным комитетом города Тынды», – говорится в распространяемом сообщении.

При этом текст сопровождается фотографиями провалившихся под лед автомобилей. Один из участников соревнований, руководитель Амурской региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Максим Ермаков в свою очередь сообщил, что никаких происшествий во время чемпионата не было.

«Мы были там с 10:00 до 17:00, после соревнований убрали все конусы и баннеры. Никто на чемпионате под лед не проваливался, тем более зрители. Толщина льда позволяет проводить на реке соревнования, тем более, перед стартами все было согласовано с центром ГИМС главного управления МЧС России по Амурской области. За заездами наблюдали зрители, среди них был мэр Тынды Евгений Черенков, председатель спорткомитета Геннадий Корсаков и другие официальные лица. Фактов провала под лед участников и зрителей зафиксировано не было», – рассказал Максим Ермаков.

После появления информации о происшествии на реке участник соревнований обратился в городской следственный отдел и полицию. Руководители этих ведомств сообщили, что заявлений по фактам провала под лед участников и зрителей чемпионата не поступало.

В спортивно-техническом клубе «БАМ», который был одним из организаторов мероприятия, также не подтверждают информацию о ЧП. Опровергли информацию о происшествии и в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

По информации газеты «БАМ», уже стало известно, что фотографии, размещенные в соцсетях, не имеют отношения к Тынде. Они сделаны задолго до соревнований, причем в США.

Просмотров всего: 4708

#происшествия #Тында

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    11 часов назад

    От соцсетей тупеют.

  • DimonS

    DimonS
    11 часов назад

    Опять АИ новости в соцсетях ищет.

    Какой идиот поверит, что при морозах за -40 за два месяца река не промерзла? Наверное, только журналисты АИ. У меня даже мысль не родилась проверять эту ЧУШЬ.

  • marcepan

    marcepan
    11 часов назад

    В гугле есть сервис "Поиск по картинке"

    http://m.deita.ru/news/incidents/25.12.2015/5037481-beskhoznyy-avtomobil-zastryal-na-ldu-vo-vladivostoke/

  • AmurLand

    AmurLand
    7 часов назад

    опять та самая бабища наверно пускает панику. мандарины там случайно не раздавали?

  • marcepan

    marcepan
    5 часов назад

    А в тексте фото из украинского Черкасска.

  • бабаяга

    бабаяга
    5 часов назад

    амуринфо все ниже и ниже погружается в говнище..но..наверное это работает

  • Olga.B.

    Olga.B.
    3 часа назад

    Нет, ну журналистам за это платить зп, супер фотки добыли...

  • Sileva

    Sileva
    2 часа назад

    Зачем распространять слухи?

  • Okean555

    Okean555
    2 часа назад

    ключевые слова "...в социальных сетях появились сообщения..." )

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