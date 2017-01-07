В соцсетях распространяют фотографии провалившихся под лед машин во время соревнований в Тынде

В Тынде 5 января прошел открытый чемпионат по дрифтингу на кубок мэра города. Соревнования проходили на реке Тынде и собрали много зрителей, пишет газета «БАМ». А спустя два дня в социальных сетях появились сообщения, что чемпионат завершился трагедией – под лед провалились 7 легковых автомобилей и 36 зрителей.

«5 января в городе Тында при проведении автомобильных соревнований по дрифту организаторами не была проведена ландшафтная безопасность, а именно не была зафиксирована толщина ледового покрытия реки Тынды. В результате чего нагрузка на лед превысила нормы в 1,5 раза. По этой причине на последнем этапе под лед провалилось 7 легковых автомобилей и 36 зрителей. К счастью, глубина на этом участке не достигала 2 метров, и все участники смогли выбраться из воды самостоятельно. По данному факту возбуждено уголовное дело министерством СМГМВД Амурской области и следственным комитетом города Тынды», – говорится в распространяемом сообщении.

При этом текст сопровождается фотографиями провалившихся под лед автомобилей. Один из участников соревнований, руководитель Амурской региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Максим Ермаков в свою очередь сообщил, что никаких происшествий во время чемпионата не было.

«Мы были там с 10:00 до 17:00, после соревнований убрали все конусы и баннеры. Никто на чемпионате под лед не проваливался, тем более зрители. Толщина льда позволяет проводить на реке соревнования, тем более, перед стартами все было согласовано с центром ГИМС главного управления МЧС России по Амурской области. За заездами наблюдали зрители, среди них был мэр Тынды Евгений Черенков, председатель спорткомитета Геннадий Корсаков и другие официальные лица. Фактов провала под лед участников и зрителей зафиксировано не было», – рассказал Максим Ермаков.

После появления информации о происшествии на реке участник соревнований обратился в городской следственный отдел и полицию. Руководители этих ведомств сообщили, что заявлений по фактам провала под лед участников и зрителей чемпионата не поступало.

В спортивно-техническом клубе «БАМ», который был одним из организаторов мероприятия, также не подтверждают информацию о ЧП. Опровергли информацию о происшествии и в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

По информации газеты «БАМ», уже стало известно, что фотографии, размещенные в соцсетях, не имеют отношения к Тынде. Они сделаны задолго до соревнований, причем в США.

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#происшествия #Тында

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