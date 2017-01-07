Благовещенские спасатели развернули полевые кухни возле храмов

В Рождественский сочельник и Рождество в Благовещенске для участников массовых праздничных мероприятий развернули полевые кухни. Их разместили вблизи соборов и церквей. Кашу и горячий чай организовали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области.

«Такие полевые кухни организованы специально для того, чтобы все пришедшие смогли согреться в морозные январские дни. Вчера полевые кухни были развернуты у Благовещенского кафедрального собора и храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Сегодня горячий чай и наваристая каша порадуют прихожан Гавриило-Архангельского храма подворья Свято-Троицкого мужского монастыря и Храма благоверного князя Александра Невского», – рассказал начальник амурского управления МЧС России Матвей Гибадулин.

Тем временем пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают обеспечивать безопасность новогодних мероприятий. В предпраздничные и нерабочие праздничные дни с 9 часов утра 25 декабря 2016 года до 9 часов утра 16 января 2017 года органы управления и силы постоянной готовности МЧС России приведены в режим функционирования «Повышенная готовность», сообщает амурское управление МЧС.

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