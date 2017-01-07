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7 января 2017, 14:14 31

Благовещенские спасатели развернули полевые кухни возле храмов

Благовещенские спасатели развернули полевые кухни возле храмов

В Рождественский сочельник и Рождество в Благовещенске для участников массовых праздничных мероприятий развернули полевые кухни. Их разместили вблизи соборов и церквей. Кашу и горячий чай организовали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области.

«Такие полевые кухни организованы специально для того, чтобы все пришедшие смогли согреться в морозные январские дни. Вчера полевые кухни были развернуты у Благовещенского кафедрального собора и храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Сегодня горячий чай и наваристая каша порадуют прихожан Гавриило-Архангельского храма подворья Свято-Троицкого мужского монастыря и Храма благоверного князя Александра Невского», – рассказал начальник амурского управления МЧС России Матвей Гибадулин.

Тем временем пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают обеспечивать безопасность новогодних мероприятий. В предпраздничные и нерабочие праздничные дни с 9 часов утра 25 декабря 2016 года до 9 часов утра 16 января 2017 года органы управления и силы постоянной готовности МЧС России приведены в режим функционирования «Повышенная готовность», сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 855

#МЧС

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    12 часов назад

    Что крестьянке,то и обезьянен.Москва рулит.

  • shurany17

    shurany17
    11 часов назад

    показушники

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    11 часов назад

    Вот чё постоянно сообщают, когда всё заканчивается? У меня как раз 2 ведра есть пустых.

  • ay

    ay
    10 часов назад

    Бюджетные бабосы потратить некуда?

  • СтудеNT

    СтудеNT
    9 часов назад

  • Local

    Local
    9 часов назад

    МЧС кормит верующих? Смычка штоль?

  • ay

    ay
    9 часов назад

    Ну дык. Самое прикольное, что нонешние ВИПы будучЕ комсомольцаме-партейцаме и думать не могли ни о боге, ни о аллахе.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Заманивают!

  • full

    full
    9 часов назад

    ay

    Ну дык. Самое прикольное, что нонешние ВИПы будучЕ комсомольцаме-партейцаме и думать не могли ни о боге, ни о аллахе.



    Дык, Гибадулин тоже об аллахе не думает, однако. Интересно, по какой статье расходы проведет? Типа окормление окормляемых?

  • ay

    ay
    9 часов назад

    Согревание замерзающих.

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    ay

    Согревание замерзающих.



    А кто мерзнет?



  • nerro

    nerro
    8 часов назад

    В Москве -27, у нас -15 градусов. Все верующие в церквях (у нас их сейчас больше, чем верующих). Кого греть?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    7 часов назад

    Хмык

    ay

    Согревание замерзающих.



    А кто мерзнет?



    Люди на дорогах. Но их выручать запрещено. Не до них - РПЦ гуляет!

  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    7 часов назад

    Что в этом плохого?Ведь доброе дело!

  • full

    full
    7 часов назад

    Дуб-дерево

    Что в этом плохого?Ведь доброе дело!



    Добрые дела надо делать за свой счет.

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    Дуб-дерево

    Что в этом плохого?Ведь доброе дело!



    А в чем добро? И за чей счет банкет?



  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    7 часов назад

    Вообще то праздник сегодня.Будьте добрее...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    6 часов назад

    Дуб-деревоВообще то праздник сегодня.Будьте добрее...


    Что празднуете?

  • Парус

    Парус
    6 часов назад

    Я чего то тоже не поняла о необходимости "подкормки" людей, пришедших выразить свои религиозные обряды. Там что? Много километровые очереди на подходе в храмы и люди стоят часами и мерзнут? Пришли, зашли, сделали свое дело и ушли. Для чего полевые кухни? В чем целесообразность?

  • Парус

    Парус
    6 часов назад

    И да- после того, как мчс "не рекомендовали" оказывать помощь автомобили там на трассах, людям реально попавшим в беду, а не решившим "одпразновать", сие действие выглядит как насмехательство. Интересно, это они в рабочие врем так выполняют свои "должностные обязанности?"

  • Local

    Local
    6 часов назад

    Парус

    И да- после того, как мчс "не рекомендовали" оказывать помощь автомобили там на трассах, людям реально попавшим в беду, а не решившим "одпразновать", сие действие выглядит как насмехательство. Интересно, это они в рабочие врем так выполняют свои "должностные обязанности?"



    Гугу (с) Гугуль т.е. тебя забанил штоль?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    6 часов назад

    Мне иногда кажется, что у нас в стране руководят враги, наркоманы и орки.

  • Парус

    Парус
    6 часов назад

    Local

    Парус

    И да- после того, как мчс "не рекомендовали" оказывать помощь автомобили там на трассах, людям реально попавшим в беду, а не решившим "одпразновать", сие действие выглядит как насмехательство. Интересно, это они в рабочие врем так выполняют свои "должностные обязанности?"



    Гугу (с) Гугуль т.е. тебя забанил штоль?



    При чем здесь забанил? Прописаны же у них инструкции должностные- вот меня т интересует- раз дача каши и розлив чая на "праздники" ( никто ж не замерзает- и помощи никто не требует)- это как раз работа спасателей?

  • Парус

    Парус
    6 часов назад

    Или вы хотите сказать что они в свое свободное время и на свои деньги этим занимаются?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    6 часов назад

    Дуб-дерево

    Вообще то праздник сегодня.Будьте добрее...



    Чей праздник?

  • Local

    Local
    6 часов назад

    Парус

    Local

    Парус

    И да- после того, как мчс "не рекомендовали" оказывать помощь автомобили там на трассах, людям реально попавшим в беду, а не решившим "одпразновать", сие действие выглядит как насмехательство. Интересно, это они в рабочие врем так выполняют свои "должностные обязанности?"



    Гугу (с) Гугуль т.е. тебя забанил штоль?



    При чем здесь забанил? Прописаны же у них инструкции должностные- вот меня т интересует- раз дача каши и розлив чая на "праздники" ( никто ж не замерзает- и помощи никто не требует)- это как раз работа спасателей?



    Раз дача, два дача, три дача и т.д. была прописана в плане мероприятий на новогодние праздники. За работу в выходные или праздничные дни оплата согласно ТК идёт в двойном размере. А, поскольку МЧС люди государевы, они ни шага влево, ни шага вправо ступить не имеют права. Куда поставили, там и стоят. Сказали кашеварить у церквей - будут кашеварить.

  • Парус

    Парус
    6 часов назад

    Local

    Парус

    Local

    Парус

    И да- после того, как мчс "не рекомендовали" оказывать помощь автомобили там на трассах, людям реально попавшим в беду, а не решившим "одпразновать", сие действие выглядит как насмехательство. Интересно, это они в рабочие врем так выполняют свои "должностные обязанности?"



    Гугу (с) Гугуль т.е. тебя забанил штоль?



    При чем здесь забанил? Прописаны же у них инструкции должностные- вот меня т интересует- раз дача каши и розлив чая на "праздники" ( никто ж не замерзает- и помощи никто не требует)- это как раз работа спасателей?



    Раз дача, два дача, три дача и т.д. была прописана в плане мероприятий на новогодние праздники. За работу в выходные или праздничные дни оплата согласно ТК идёт в двойном размере. А, поскольку МЧС люди государевы, они ни шага влево, ни шага вправо ступить не имеют права. Куда поставили, там и стоят. Сказали кашеварить у церквей - будут кашеварит



    Про то что они дежурят- это и так понятно. А скажут плясать- народ развлекались - будут? Это все равно что врачей тех же бы сняли с дежурства, и с какого то "перепугу" заставили чай лить из ведра

    Все таки есть это в их обязанностях или нет? Раздача каши желающим "от праздновать"?

    или их работа по другому в уставе прописана? Другим делом они не должны заниматься? А именно - своими прямыми обязанностями

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Парус

    Local

    Парус

    Local

    Парус

    И да- после того, как мчс "не рекомендовали" оказывать помощь автомобили там на трассах, людям реально попавшим в беду, а не решившим "одпразновать", сие действие выглядит как насмехательство. Интересно, это они в рабочие врем так выполняют свои "должностные обязанности?"



    Гугу (с) Гугуль т.е. тебя забанил штоль?



    При чем здесь забанил? Прописаны же у них инструкции должностные- вот меня т интересует- раз дача каши и розлив чая на "праздники" ( никто ж не замерзает- и помощи никто не требует)- это как раз работа спасателей?



    Раз дача, два дача, три дача и т.д. была прописана в плане мероприятий на новогодние праздники. За работу в выходные или праздничные дни оплата согласно ТК идёт в двойном размере. А, поскольку МЧС люди государевы, они ни шага влево, ни шага вправо ступить не имеют права. Куда поставили, там и стоят. Сказали кашеварить у церквей - будут кашеварит



    Про то что они дежурят- это и так понятно. А скажут плясать- народ развлекались - будут? Это все равно что врачей тех же бы сняли с дежурства, и с какого то "перепугу" заставили чай лить из ведра

    Все таки есть это в их обязанностях или нет? Раздача каши желающим "от праздновать"?

    или их работа по другому в уставе прописана? Другим делом они не должны заниматься? А именно - своими прямыми обязанностями



    Людей чтоль спасать? А они это умеют? А "синяки" - люди? Аль нет? Было дело несколько лет назад, по зиме, один человек (может и не "синяк" даже) растянулся на леденелой дороге у автобусной остановки по Шимановского и вставать не торопился. Двое МЧСов в форме прошли мимо. А "рыбак" остался на льдине...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Local


    А, поскольку МЧС люди государевы, они ни шага влево, ни шага вправо ступить не имеют права. Куда поставили, там и стоят. Сказали кашеварить у церквей - будут кашеварить.


    А как же Основной Закон государства?

    Конституция РФ...

  • ay

    ay
    5 часов назад

    На всякую Конституцию свой Гарант найдётся.

  • shurany17

    shurany17
    5 часов назад

    Практически во всех случаях где участвует МЧС, это ни что иное как реклама и имитация работы на камеру. Другими словами- "подать товар лицом". Дайте нам денег и посмотрите как мы красиво умеем создавать иллюзию оказания помощи населению даже там, где эта помощь не требуется.

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