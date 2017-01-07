В Зее мужчина в маске ограбил ювелирный магазин и избил девушку-продавца

В дежурную часть Зеи поступило сообщение о том, что на местный ювелирный салон совершено разбойное нападение. Ранним утром в магазин зашел мужчина в маске. Металлической палкой он стал разбивать витрины с украшениями, а также несколько раз ударил по голове и телу девушку-продавца.

Увидев это, управляющая торгового центра выбежала на улицу и позвала на помощь. В этот момент злоумышленник похитил ювелирные изделия и деньги и скрылся в неизвестном направлении.

После сообщения о случившемся на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и начальник межмуниципального отдела полиции. На поиски подозреваемого были ориентированы наружные наряды полиции, стражи правопорядка опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, осмотрели близлежащие районы, проверили подъезды и чердаки домов. В результате поисков в лесном массиве оперативники обнаружили сумку с похищенными ювелирными изделиями и деньгами, металлической битой и одеждой подозреваемого.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность напавшего на ювелирный салон, а также его местонахождение. В результате при взаимодействии с коллегами из Белогорска подозреваемого задержали в Белоцерковке Белогорского района и доставили в Зею, где мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения – арест, сообщает амурское управление МВД.

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