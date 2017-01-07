В Китае отметили рост спроса на зерновые из России, в том числе из Амурской области

Поставки зерна из России в Китай стремительно выросли в 2016 году. Хотя статистические данные за минувший год в Китае еще не подсчитаны, но у российских фермеров уже есть основания для радости – динамичный рост спроса китайских потребителей на зерновые из России наблюдался почти на всех КПП между двумя странами, пишет «Синьхуа».

Так, КПП Хэйхэ, который является одним из важнейших пунктов пропуска на китайско-российской границе, установил новый рекорд по объему импорта российского зерна. По состоянию на 20 декабря 2016 года, через этот пункт пропуска на границе с Амурской областью из России была импортирована 201 тысяча тонн зерна с приростом на 21 процент в годовом исчислении. Эту информацию сообщила карантинная служба провинции Хэйлунцзян.

Город Дуннин на юге провинции Хэйлунцзян, который раньше называли первым уездом Китая в области освоения сельхозресурсов за рубежом и крупнейшим в стране центром оборота импортируемых из России зерновых, не уступил Хэйхэ по темпам роста импорта российского зерна. В первом полугодии 2016 года Дуннин импортировал из России 30,4 тысячи тонн зерна, что в ценовом выражении составило 7,2 миллиона долларов. Темпы роста составили 16,4 и 20,5 процента соответственно.

«Рост ввоза из соседней России зерна обусловлен ослаблением Китаем политики зерновой торговли с Россией», – сказал эксперт по России из Дипломатической академии Китая Ян Чуан.

Из-за фитосанитарных проблем на протяжении долгих лет Китай запрещал импорт из России пшеницы и некоторых других видов зерна. Рис и соя в Китай ввозились, но в небольших объемах. Ситуация начала меняться лишь после того, как в конце 2015 года две стороны подписали протокол об условиях поставки российского зерна на китайский рынок. Согласно документу, Китай разрешил импорт российского зерна из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Сразу после этого российские зернопроизводители проявили энтузиазм к поставке зерна в Поднебесную, сказал Ян Чуан. По словам эксперта, всплеск интереса китайских потребителей к зерну российского производства также связан с вводимыми Западом санкциями против России и девальвацией рубля, которые значительно стимулировали экспорт российского зерна в Китай.

Китай является крупнейшим мировым производителем зерна и крупным импортером зерна. Сбор зерновых в стране составил более 600 миллионов тонн, при этом объем импорта зерна превысил 100 миллионов тонн, особенно высок спрос на импортную сою.

В России урожай зерновых в прошлом году превысил 110 миллионов тонн. В последние годы Россия стала одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Объем экспорта достиг 30 миллионов тонн в год.

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#Китай #сельское хозяйство

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