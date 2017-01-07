В Благовещенске начался «Рождественский турнир» по самбо (фото)

В столице Амурской области начались масштабные соревнования по самбо. Это ежегодный турнир «Рождественский». В нём принимают участие около 250 спортсменов из городов Сибири и Дальнего Востока.

Соревнования продлятся два дня – 7 и 8 января. Местом проведения турнира стал спорткомплекс «Юность». Спортивное мероприятие проводит спортивный клуб самбо и дзюдо «Витязь». Главный судья соревнований – известный тренер Дмитрий Ильич Богодист.

По итогам турнира будут определены сильнейшие спортсмены. На победу претендуют самбисты Благовещенска, Белогорска, Магдагачи, Тынды, а также из Читы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

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