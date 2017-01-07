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7 января 2017, 14:59 5

В Благовещенске начался «Рождественский турнир» по самбо (фото)

В Благовещенске начался «Рождественский турнир» по самбо (фото)

В столице Амурской области начались масштабные соревнования по самбо. Это ежегодный турнир «Рождественский». В нём принимают участие около 250 спортсменов из городов Сибири и Дальнего Востока.

Соревнования продлятся два дня – 7 и 8 января. Местом проведения турнира стал спорткомплекс «Юность». Спортивное мероприятие проводит спортивный клуб самбо и дзюдо «Витязь». Главный судья соревнований – известный тренер Дмитрий Ильич Богодист.

По итогам турнира будут определены сильнейшие спортсмены. На победу претендуют самбисты Благовещенска, Белогорска, Магдагачи, Тынды, а также из Читы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

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#спорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    6 часов назад

    Зрители в верхней одежде. Холодно в зале? Или организация турнира такая?

  • Александр II

    Александр II
    6 часов назад

    тортик53Зрители в верхней одежде. Холодно в зале? Или организация турнира такая?


    Кто захотел, тот снял.

  • Nebo

    Nebo
    6 часов назад

    так всегда было

  • Blagfx

    Blagfx
    5 часов назад

    Второй год вопрос: где призы мэра? Ибо полное наименование турнира такое: турнир городов Сибири и ДВ по борьбе самбо на призы мэра г. Благовещенска. Наградная атрибутика не в счет. Или все-таки кубки, закупленные, скорее всего, на стартовые взносы участников и есть призы?

  • тортик53

    тортик53
    4 часа назад

    Не могли стартовые взносы на кубки потратить. Кубки купили за бюджет и отчитались. Взносы сдаются нелегально. Налом в руки без всякого учета.

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