«Кредо убийцы», «Без тормозов» и «Монстр-траки»: кинопремьеры недели
На этой неделе в благовещенских кинотеатрах появились три киноновинки. Это два фантастических фильма и одна комедия. Благовещенцам предлагают посмотреть картины «Без тормозов», «Кредо убийцы» и «Монстр-траки». Амур.инфо знакомит своих читателей с очередными премьерами в кино.
Монстр-траки
Фантастический фильм от режиссера «Ледникового периода» и «Рио». Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.
Актеры: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер. Режиссер: Крис Уэдж.
Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск», в ОКЦ, «Харбине» и в обоих кинотеатрах в ТРЦ «Острова».
Без тормозов
Взяв напрокат самый навороченный семейный автомобиль, глава семейства отправляется в долгожданный отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда новомодный круиз-контроль вдруг полностью отключает тормоза, каникулы перестают быть томными. Пристегните ремни. Вас ждет очень веселая поездочка!
Актеры: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай. Режиссер: Николас Бенаму.
Посмотреть фильм можно в киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».
Кредо убийцы
Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.
Актеры: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон. Режиссёр: Джастин Курзель.
Фильм показывают во всех кинотеатрах города, кроме ОКЦ и «Харбина».
С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города».
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