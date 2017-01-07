«Кредо убийцы», «Без тормозов» и «Монстр-траки»: кинопремьеры недели

Фото: kinover.ru

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах появились три киноновинки. Это два фантастических фильма и одна комедия. Благовещенцам предлагают посмотреть картины «Без тормозов», «Кредо убийцы» и «Монстр-траки». Амур.инфо знакомит своих читателей с очередными премьерами в кино.

Монстр-траки

Фантастический фильм от режиссера «Ледникового периода» и «Рио». Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

Актеры: Лукас Тилл, Джейн Леви, Томас Леннон, Барри Пеппер. Режиссер: Крис Уэдж.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск», в ОКЦ, «Харбине» и в обоих кинотеатрах в ТРЦ «Острова».

Без тормозов

Взяв напрокат самый навороченный семейный автомобиль, глава семейства отправляется в долгожданный отпуск со своей женой, детьми и отцом. Но когда новомодный круиз-контроль вдруг полностью отключает тормоза, каникулы перестают быть томными. Пристегните ремни. Вас ждет очень веселая поездочка!

Актеры: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай. Режиссер: Николас Бенаму.

Посмотреть фильм можно в киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Кредо убийцы

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Актеры: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон. Режиссёр: Джастин Курзель.

Фильм показывают во всех кинотеатрах города, кроме ОКЦ и «Харбина».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города».

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