Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8января
Предыдущая новость Следующая новость
7 января 2017, 12:15 1

AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
Фото: http://abnews.ru/

Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR. Причиной стали проблемы с растаможиванием на границе. Об этом говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу, пишет ТАСС.

«По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки. Начиная с сегодняшнего дня, платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка – SPSR" и "AliExpress доставка без забот – прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», – говорится в письме.

В связи с этим AliExpress просит продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки. При этом уже поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек, заверили в AliExpress.

Один из предпринимателей, торгующих через платформу AliExpress, сообщил, что проблемы с доставкой через SPSR в Россию начались еще в конце декабря 2016 года – тогда предприниматель начал получать уведомления о том, что отправление задержано в пункте таможенного оформления.

Просмотров всего: 2256

#Китай #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • tortik

    tortik
    14 часов назад

    3.2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 9

В соцсетях распространяют фотографии провалившихся под лед машин во время соревнований в Тынде
Происшествия 4

В Зее мужчина в маске ограбил ювелирный магазин и избил девушку-продавца

вчера, 14:01
Экономика

В Китае отметили рост спроса на зерновые из России, в том числе из Амурской области

вчера, 13:49
Происшествия

Амурские спасатели за минувшие сутки тушили два пожара и семь раз вскрывали двери

вчера, 11:21