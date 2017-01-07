AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

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Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR. Причиной стали проблемы с растаможиванием на границе. Об этом говорится в письме AliExpress, которое получили продавцы, торгующие через эту интернет-платформу, пишет ТАСС.

«По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки. Начиная с сегодняшнего дня, платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) "Китайско-российская доставка – SPSR" и "AliExpress доставка без забот – прежде всего" в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», – говорится в письме.

В связи с этим AliExpress просит продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки. При этом уже поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек, заверили в AliExpress.

Один из предпринимателей, торгующих через платформу AliExpress, сообщил, что проблемы с доставкой через SPSR в Россию начались еще в конце декабря 2016 года – тогда предприниматель начал получать уведомления о том, что отправление задержано в пункте таможенного оформления.

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