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7 января 2017, 11:42 2

Шоу-балет «Александрия» приглашает на «Сон в Рождественскую ночь»

Шоу-балет «Александрия» приглашает на «Сон в Рождественскую ночь»

7 января в 16:00 в Общественно-культурном центре Благовещенска шоу-балет «Александрия» покажет «Сон в Рождественскую ночь». По сюжету, маленькой девочке никак не удавалось найти себе подругу. Когда она уж было совсем отчаялась, ей приснился волшебный сон о том, что долгожданная встреча состоялась. А подругой стала сама Фея снов, и проиошло это в Рождественскую ночь.

«Фея проведёт девочку и зрителей в самые разные сны: весёлые и грустные, но они непременно все будут познавательные. Из каждого будет вынесен урок, ведь даже в настоящей жизни сны, как известно, не снятся просто так», – рассказала автор сценария и режиссёр-постановщик Софья Кечемайхина.

У спектакля будет красивое оформление: элементы лазерного шоу, интересные видеозарисовки, воздушные костюмы и сюрреалистические декорации. Всё это подготовили художники и мастера Общественно-культурного центра.

Спектакль длится 1,5 часа. За это время на сцене побывает почти весь коллектив шоу-балета – 150 человек, кроме самых младших. В постановке также примут участие театральная студия «Дебют» и а-капелла студия Round Seven 7. Поэтому публика услышит много хорошей музыки в живом исполнении. В полной мере такое совместное выступление случится впервые.

Просмотров всего: 247

#концерты #культура

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Комментарии
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  • Ellen

    Ellen
    4 часа назад

    Отличный спектакль! Полный зал + приставные стулья. Дети танцевали профессионально. Костюмы, декорации и лазерное шоу - всё на высшем уровне. Спасибо за праздник!

  • МарСа

    МарСа
    3 часа назад

    Замечательный концерт! Окунулись в атмосферу светлого праздника Рождества! Приятно было посмотреть.

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