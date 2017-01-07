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7 января 2017, 11:21 0

Амурские спасатели за минувшие сутки тушили два пожара и семь раз вскрывали двери

В пятницу, 6 января, спасатели в Амурской области оказывали помощь населению семь раз. Четыре раза спасатели выезжали на вызовы в Благовещенске, три – по области. Во всех случаях оказывалась помощь по вскрытию дверей. Также, по информации амурского управления МЧС, в Приамурье за минувшие сутки зарегистрировано два пожара.

Первый пожар случился в селе Невер Сковородинского района. Горел четырехквартирный жилой дом. При пожаре пострадала женщина 1984 года рождения. С ожогами различной степени тяжести ее увезли Сковородинскую ЦРБ.

Еще один пожар произошел в селе Сретенка Серышевского района. Сообщение о нем поступило 6 января в 05:15. Здесь на одном из подворий загорелись летняя кухня и веранда. Оперативно к месту пожара прибыли два боевых расчета Серышевского пожарно-спасательного гарнизона. Кухня и веранда горели открытым пламенем. Через две минуты пламя локализовали, ещё через 15 минут ликвидировали открытое горение.

В результате пожара веранда повреждена огнем по всей площади, кухня полностью уничтожена. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Причина и виновник пожара устанавливаются.

В случае возникновения пожара нужно звонить по номерам:

– 01, 101 – единый телефон пожарных и спасателей для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

– 010, 101 – единый телефон пожарных и спасателей для пользователей мобильной сети МТС и Мегафон;

– 001, 101 – единый телефон пожарных и спасателей для пользователей сети Билайн.

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#пожары #происшествия

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