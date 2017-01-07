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7 января 2017, 10:35 1

Благовещенцы встретили Рождество праздничным богослужением (фото)

Благовещенцы встретили Рождество праздничным богослужением (фото)

В Благовещенске начали праздновать Рождество. По традиции, в ночь с 6 на 7 января горожане собрались на божественную литургию Иоанна Златоуста. Ночную службу в этом году провели в большинстве храмов города. До и после богослужения духовенство и прихожане пели колядки у вертепа – пещеры из хвойных веток, в центре которой установлена икона праздника Рождества Христова.

В Благовещенском кафедральном соборе богослужение возглавлял епископ Лукиан. В 23:00 здесь начали петь колядки, а в полночь началась божественная литургия. Утром горожане также побывали на службах в некоторых храмах. Такое народное славление продлится всю Святочную неделю – с 7 по 17 января.

С расписанием всех богослужений в городских храмах в праздничные дни можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

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#праздники #религия

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Комментарии
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  • Пейс

    Пейс
    11 часов назад

    С Рождеством!!!

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