Амурчанка попала с ожогами в больницу после пожара

Фото: 28.mchs.gov.ru

В селе Невер Сковородинского района вечером 6 января произошёл пожар в четырёхквартирном жилом доме. На место оперативно прибыли трое огнеборцев. Из одной квартиры шёл дым. Через минуту пламя локализовали, ещё через минуту ликвидировали открытое горение.

В результате пожара комната закопчена продуктами горения по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня.

На пожаре есть пострадавшая женщина 1984 года рождения. Её с ожогами различной степени тяжести доставили в Сковородинскую районную больницу.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России.

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#МЧС #происшествия

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