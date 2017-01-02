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Амурчанка попала с ожогами в больницу после пожара
Фото: 28.mchs.gov.ru
В селе Невер Сковородинского района вечером 6 января произошёл пожар в четырёхквартирном жилом доме. На место оперативно прибыли трое огнеборцев. Из одной квартиры шёл дым. Через минуту пламя локализовали, ещё через минуту ликвидировали открытое горение.
В результате пожара комната закопчена продуктами горения по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня.
На пожаре есть пострадавшая женщина 1984 года рождения. Её с ожогами различной степени тяжести доставили в Сковородинскую районную больницу.
Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России.
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